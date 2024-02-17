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فزغلياد

لماذا تنشر واشنطن الخوف من "أسلحة نووية" روسية في الفضاء؟

أخبار الصحافة

لماذا تنشر واشنطن الخوف من
RT
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المعلومات حول التهديد الجديد للأمن القومي الأمريكي لن تساعد البيت الأبيض في ضمان تخصيص الأموال لأوكرانيا. حول ذلك، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد":

يعتزم مستشار الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة، جيك سوليفان، عقد إحاطة لقادة الكونغرس، عن "التهديد المحدق بالأمن القومي الأميركي". من دون أن يقدم أي تفاصيل.

تؤكد شبكة CNN أن التهديد للأمن القومي الأميركي، والذي تحدث عنه سوليفان، قد يكون مرتبطًا بـ "قدرات روسيا المثيرة للقلق والمزعزعة للاستقرار" على نشر نظام نووي مضاد للأقمار الصناعية في الفضاء. لكن القناة التلفزيونية لم تقدم أي دليل.

تشير ABC أيضًا، نقلاً، عن مصادرها، إلى أن الحديث يدور عن احتمال استخدام أسلحة نووية ضد الأقمار الصناعية.

وفي الصدد، قال الباحث في الشؤون الأميركية مالك دوداكوف: "ظهور معلومات في الولايات المتحدة حول الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية الروسية ضد الأقمار الصناعية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بجلسات الاستماع في الكونغرس بشأن تخصيص الأموال لأوكرانيا. وسبق أن تحدثت إدارة بايدن عن حماية الديمقراطية والأمن الأوروبي. ومع ذلك، فإن هذا الخطاب لم ينجح. الآن، يخيفون الانعزاليين في البرلمان من قصة الحرب في الفضاء".

وأضاف دوداكوف: "أظن أن مثل هذه التصريحات لن تلعب دورًا مهما في النقاش. بالنسبة إلى العديد من المشرعين، تشكّل أزمة المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة تهديدًا أكبر بكثير للأمن القومي من "نجم الموت" الروسي المجرد".

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