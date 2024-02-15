الخبير العسكري أليكسي ليونكوف: أوكرانيا عاجزة عن بناء دفاع متعدد الخطوط. حول ذلك كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد":

اعترف ألكسندر سيرسكي، في مقابلة مع قناة ZDF التلفزيونية الألمانية، تم تسجيلها قبل أيام قليلة من تعيينه قائدًا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن الوضع في منطقة القتال في أوكرانيا الآن "معقد للغاية". "وبالتالي، فإن الجيش الأوكراني "انتقل من العمليات الهجومية إلى الدفاع".

وفي الصدد، قال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف: "على ما يبدو، تعتزم القوات المسلحة الأوكرانية التحول إلى الدفاع النشط. النقطة المهمة هي أن العدو سيدافع عن نفسه في المقام الأول، لكنه سيستمر في محاولة الهجوم "باللحوم". فهم سيحاولون استعادة بعض الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية مؤخرًا، على الأقل. لا أستبعد أيضًا أن نواجه مزيدًا من الاستفزازات على حدود منطقة بيلغورود".

"بالإضافة إلى ذلك، قد تتغير تكتيكات هجوم العدو. ففي حين جرى تنفيذ الهجمات السابقة من قبل الكتائب، ففي ظروف نقص المعدات يمكن توقع هجمات من قبل سريا مدعومة بالمدرعات. علاوة على ذلك، سيدور الحديث عن قطاعات ضيقة إلى حد ما من الجبهة".

"لكنني لا أتوقع بناء دفاع متعدد الخطوط. وبدلاً من ذلك، يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية الاعتماد على تعزيز المناطق المحصنة. وليس هناك شك أيضًا في أن أوكرانيا ستحاول الاحتفاظ بأفدييفكا، لبعض الوقت، وسترسل احتياطيات إضافية إلى هناك".

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