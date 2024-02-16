مرغوبة ولكن مرهوبة

إيران ليست لقمة سائغة، وعملية ضدها ليست بهذه البساطة. عن عدم جدوى الضغوط الأميركية على طهران، كتب مدير مركز دراسة تركيا الحديثة، يوري مواشيف، في "إزفيستيا":

هاجمت الولايات المتحدة، كما وعدت، أهدافاً لإيران، حليفة روسيا الرئيسية في المنطقة، في نهاية كانون الثاني/يناير. تم ضرب 85 هدفاً مرتبطاً بإيران في سوريا والعراق بأسلحة دقيقة.

وطالب نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال، واشنطن بزيادة الضغط على طهران لاستعادة الردع في الشرق الأوسط، وكتبا عن ضرورة "استعراض فوري ومباشر للقوة".

ولكن، سيكون من الصعب للغاية على واشنطن ترويض طهران لسبب آخر. يبدو أن شريكي إيران الاستراتيجيين، روسيا والصين، لا يعتزمان التخلي عن حليفتهما. وقد قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال شهرام إيراني، إن الطرفين سيجريان في الأسابيع المقبلة مناورات بحرية مشتركة في مياه متاخمة لإيران. ناهيكم بأن موسكو تعتزم، من خلال وزارة الدفاع، توقيع اتفاقية كبيرة مع طهران في العام 2024.

التعاون بين روسيا وإيران، متعدد الأوجه؛ وليس مبالغة الحديث عن أهميته الكبيرة بالنسبة لبلدينا ولضمان الاستقرار في المنطقة.

علاوة على ذلك، وصل تعاوننا التجاري والاقتصادي إلى مستوى مرتفع غير مسبوق. البديل لقناة السويس، هو ممر النقل شمال-جنوب، الذي يعبر أراضي إيران، ويمتد من سان بطرسبرغ إلى موانئ الهند. وفي نهاية العام 2023، أبرم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية تجارة حرة مع إيران.

وهكذا، وصلت إيران إلى مستوى فوق إقليمي، سواء في اتصالاتها مع روسيا والصين أو في إمكاناتها الدفاعية.

وبالتالي، فمن المستبعد أن تشن واشنطن حربًا مفتوحة ضد طهران. على الأقل بلا عواقب، لا يمكن إصلاحها، بالنسبة للولايات المتحدة. أما إيران، فمن الواضح أنها لن تتخلى عن مواقعها في المنطقة. وبالمثل، فإن روسيا والصين، المستعدتين لدعم الجمهورية الإسلامية، لن تتخليا عن مواقفهما أيضًا.

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