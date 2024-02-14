أردوغان يراهن على دعوته إلى البيت الأبيض

صفقة الطائرات المقاتلة وسّعت آفاق التعاون بين تركيا والولايات المتحدة. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

أدى قرار السلطات الأمريكية الاخير بمساعدة تركيا على تجديد أسطولها من طائرات F-16 إلى تكثيف الاتصالات الثنائية بين البلدين. ومن المقرر أن يسافر وفدان أميركيان على الأقل إلى أنقرة في الربيع للعمل على القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون في مجالي الطاقة والتجارة.

منذ بعض الوقت، أبدت تركيا أيضًا اهتمامًا بالجيل الخامس من طائرات F-35 المقاتلة، والتي تم استبعاد أنقرة من برنامج تطويرها بسبب عقوبات فرضت عليها بسبب شرائها منظومة S-400 الروسية. الآن، على خلفية المشاكل التي تنشأ بانتظام في الولايات المتحدة بسبب أعطال الطائرات باهظة الثمن من هذا النوع، يؤكد المسؤولون الأتراك أن صناعة الدفاع الوطنية لديها بديل من طائرات Kaan من الجيل الخامس.

ولكن Kaan ما زالت في مرحلة التصميم. ولا يدور الحديث يعد عن إنتاج واسع النطاق حتى الآن، ويبدو الحديث عن استعداد الطيارين الأتراك للتحول إلى مقاتلة الجيل الخامس المحلية" حتى الآن مجرد حملة دعائية.

وفي الصدد، قال المستشرق رسلان سليمانوف لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": “أعتقد بأن حل مشكلة الطائرات F-35 سيتطلب تنازلات جديدة من تركيا. على سبيل المثال، قد يُطلب من أنقرة إيقاف مجمعات S-400، أي التخلي عن استخدامها. على الرغم من أن تركيا، في الواقع، بعد تسلمها الصواريخ الروسية في العام 2020، لم تستخدمها على الإطلاق. يجري تخزينها ببساطة في المستودعات. ولن تعيدها أنقرة إلى روسيا أيضًا، فقد تحدثت السلطات التركية عن هذا الأمر عدة مرات. بشكل عام، أظن أن أردوغان سعيد بالوضع الحالي، الذي يسمح بالتوازن بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

ومع ذلك، لم يستبعد سليمانوف أن المساومة الجادة بشأن طائرات إف-35 وغيرها من القضايا "لا يمكن أن تبدأ إلا مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقبلة في تركيا، أي خلال ثلاث أو أربع سنوات".

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