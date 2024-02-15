دمرت روسيا الطائرات الهجومية لأفضل لواء أوكراني في ميدان تدريب سيليدوفو. حول تدهور وضع الجيش الأوكراني على جبهات القتال، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

ما زال اتجاه أفدييفكا الأكثر سخونة على الجبهة. منذ أسبوع، يستخدم الجيش الروسي القنابل الجوية لتدمير تحصينات العدو على طول خط التماس؛ بالإضافة إلى ذلك، تدك المدفعية والصواريخ مواقع العدو. في ليلة 13 فبراير فقط، أسقطت القوات الجوية الروسية أكثر من 30 قنبلة شديدة الانفجار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية وطرق الإمداد الاحتياطية.

يرتبط الوضع في أفدييفكا بشكل غير مباشر بتدمير ميدان تدريب سيليدوفو الواقع غرب المنطقة المحصنة. شُنت سلسلة من الهجمات الصاروخية عليه، وبالنتيجة يمكن أن يكون قد فقد العدو ما يصل إلى 1500 جندي في 20 دقيقة فقط. كان من المفترض أن يظهروا جميعًا في أفدييفكا في أي يوم. بعد الضربة الصاروخية، تم إغلاق ساحة التدريب أمام الخروج والدخول، وبدأ جهاز الأمن الأوكراني يبحث عن أولئك الذين أمكنهم أن يبلغوا عن موقع تجمع القوات المسلحة الأوكرانية.

أفادت القنوات الأوكرانية بأن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، ذهب إلى الجبهة الشرقية لقيادة الدفاع شخصيًا وإيقاف الذعر في أفدييفكا. وقد سجلت وقائع مغادرة جنود الجيش الأوكراني مواقعهم دون إذن لتجنب محاصرتهم. وهؤلاء، عموما، جنود جرحى. في كثير من الأحيان، تبتعد مجموعات من 5 إلى 10 أشخاص عن المسار وتأتي إلى مواقعنا.

ويعمل المقاتلون الذين تم جلبهم خصيصًا من "آزوف" في مفارز على حواجز. وهم، بحسب جنودنا، يهتمون بـ "الأكثر تمردا" و"يطلقون النار على أناسهم دون تفكير". لكن المشرفين الإرهابيين، وفقًا لبعض المصادر، تجري مراقبتهم أيضًا من قبل مرتزقة لا مشاعر إنسانية لديهم سواء تجاه الجنود النظاميين أو تجاه الوحدات الإرهابية.

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