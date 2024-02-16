خبير عسكري: بريطانيا غير قادرة على تمويل أسطولها البحري

أعطال حاملات الطائرات مجرد جزء من المشاكل التي يعانيها الأسطول البريطاني. حول عجز بريطانيا عن تحمّل أعباء الحفاظ على أسطولها في حالة قتالية، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد":

لم تتمكن حاملة الطائرات HMS Prince of Wales من مغادرة ميناء بورتسموث الإنجليزي والتوجه إلى الساحل النرويجي للمشاركة في مناورات الناتو Steadfast Defender 2024. أُعلن عن التأخير في اللحظة الأخيرة، بعد توقّف سفن أخرى في الميناء. وقد تجمع مئات المتفرجين على الشاطئ. ورفض الجيش ذكر أسباب الحادث، وقال إن السفينة ستبحر "في المستقبل القريب".

وفي الوقت نفسه، في 4 فبراير، أصبح معروفًا أن سفينة القيادة في الأسطول البريطاني، حاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth، لم تتمكن أيضًا من المغادرة للمشاركة في مناورات الناتو واسعة النطاق Steadfast Defender 24. فكما أفادت القيادة البريطانية، انكسر عمود المروحة الأيمن لحاملة الطائرات.

وأشار مقال في التايمز إلى أن سفن البحرية البريطانية كان يجب أن تشكّل محور أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة. وأضاف المقال أنّ حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" كان من المفترض أن تغادر إلى البحر الأحمر، بعد وقت قصير من انتهاء المناورات.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري ألكسندر أرتامونوف: "من الواضح أن الأسطول البريطاني ليس في أفضل حالاته. ويتجلى ذلك في حقيقة أن حاملة الطائرات الثانية لم تتمكن من الإبحار إلى المناورات. لا تحتاج السفن البريطانية إلى الإصلاح فحسب، بل إن أطقمها يفتقرون إلى الخبرة العسكرية تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر البريطانيون إلى أنواع معينة من الغواصات والطرادات".

و"تتكرر أعطال حاملتي الطائرات اللتين في خدمة لندن في كثير من الأحيان. صيانة مثل هذه السفن الكبيرة متعة باهظة الثمن، وأمرا صعبا على بريطانيا. بشكل عام، يمكننا القول إن الأوقات التي كانت تعد فيها بريطانيا حاكمة البحار قد ولت منذ فترة طويلة".

"لقد استخدمت دول الناتو، وخاصة بريطانيا، منذ فترة طويلة حاملات الطائرات في أساطيلها "لاستعراض رايتها". ويجري استخدامها بقوة العطالة المستمرة منذ الحرب الباردة".

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