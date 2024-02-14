الديمقراطيون يخاطرون بخسارة الانتخابات الأمريكية مبكرًا

صحة بايدن العقلية موضع شك، فمن المؤهَل لهزيمة ترامب؟ حول ذلك، كتبت أناستاسيا كوستينا، في "إزفيستيا":

في الولايات المتحدة، تتزايد الضغوط على جو بايدن، سيد البيت الأبيض البالغ من العمر 81 عامًا، والذي يخلط بين أسماء السياسيين وينسى حقائق من سيرته الذاتية. ووفقاً لآخر استطلاع للرأي، يرى أكثر من 80% من الأميركيين أن سنه لا تسمح بتوليه فترة رئاسية أخرى. وقال الطبيب الذي كان مسؤولا عن صحة الزعيمين السابقين، باراك أوباما ودونالد ترامب، إن بايدن لا يصح أن يكون مسؤولا عن الأسلحة النووية. حتى وزارة العدل الأميركية اعترفت بأن الزعيم الأمريكي يعاني من مشاكل في الذاكرة. وهذا يزيد من فرص عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وفي الصدد، قال الأستاذ بجامعة كورنيل، ريتشارد بانسل، لـ "إزفستيا": "لا أظن أن بايدن سينسحب من السباق الرئاسي، لسببين: أولاً، هو في الواقع عنيد جدًا، ولا يفكر بأنه يعاني من ضعف إدراكي؛ وثانياً، سيواجه الديمقراطيون صعوبة في استبداله في هذه المرحلة من الحملة. وإذا رفض، فإن ترشيح الحزب الديمقراطي سيصبح معقدا للغاية، ويكاد يكون صدفيًا".

حتى الآن، لم يطالب أي ديمقراطي بارز بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي. ويصف الخبراء الأميركيون نائبة الرئيس كمالا هاريس البالغة من العمر 59 عاما، وحاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم البالغ من العمر 56 عاما، بأنهما البديل الأكثر احتمالا لبايدن.

تعليقًا على ذلك، قال الأستاذ بجامعة واين ستيت في ديترويت، سعيد خان، لـ "إزفيستيا": "ستكون كمالا هاريس المرشحة المفترضة المفضلّة إذا أعلنت ترشحها، وخاصة إذا دفعت بأجندة بايدن ورؤيته. وقد تتعزز آفاقها بدعم من بايدن نفسه. وفي الوقت نفسه، أعرب جافين نيوسوم عن رغبته في الترشح للرئاسة. ومن المتوقع أيضًا أن يعلن آخرون عن ترشحهم".

وبحسب خان، فإن انسحاب بايدن المحتمل من السباق الرئاسي لن يؤدي إلى أزمة، لكنه سيخلق حالة عدم استقرار كبيرة في موسم الانتخابات.

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