هل تستجيب مولدوفا لضغوط واشنطن وتعطي ما لديها من سلاح سوفيتي لأوكرانيا. حول ذلك، نشرت "أوراسيا ديلي"، المقال التالي:

قد يرسل عدد من الدول الإفريقية، إذا تعرضت لضغوط من الولايات المتحدة، ما لديها من أسلحة سوفييتية إلى كييف. وفي أوروبا، سوف تقوم بذلك مولدوفا، التي ورثت أيضا الأسلحة المتبقية عندها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بحسب ما قال الخبير العسكري أناتولي ماتفيتشوك لـ NEWS.ru.

وشدد على أن بولندا وبلغاريا وجمهورية التشيك، التي كانت جزءًا من كتلة وارسو، قد سلمت جميع الأسلحة السوفيتية تقريبًا إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال: "الأسلحة السوفيتية الوحيدة المتبقية في العالم هي طائرات الهليكوبتر T-55 وعربات BMP-1 و BMP-2 ومروحيات Mi-8 و Mi-24، وStrela وStrela-2 MANPADS وGrad MLRS ومدفعية ميدان ومدافع مضادة للطائرات. وهذا ليس بالقليل، بل هو أسطورة. كل ما يُطلق النار يشكل خطرًا على أي جيش".

وتذكر ماتفيتشوك "الحرب الأميركية في العراق، عندما أخرج العرب قاذفات RPG-7 من احتياطياتهم وبدأوا في حرق دبابات أبرامز بشكل فعال".

حاليًا، يقع أكبر مستودع للذخيرة في أوروبا الشرقية (حوالي 20 ألف طن، معظمها منتهية الصلاحية) في بريدنيستروفيه، بالقرب من الحدود الأوكرانية. وتتولى حراستها مجموعة عملياتية من القوات الروسية المتمركزة في المنطقة. تطالب كيشينيوف بالانسحاب الفوري للمجموعة الروسية، معلنة أن وجودها غير قانوني على أراضي مولدوفا (تعد بريدنيستروفيه من الناحية القانونية أراضي مولدوفية، على الرغم من أنها لا تخضع لسيطرة كيشينيوف منذ أكثر من 30 عامًا).

وفي الوقت نفسه، تعرض كييف على نحو متزايد على السلطات المولدوفية مساعدتها في "تحرير الضفة اليسرى من الانفصاليين والمحتلين الروس"، على أمل أن تتمكن بعد ذلك من الوصول إلى هذه المستودعات.

وقد طلبت كييف بالفعل من كيشينيوف بيعها أو تسليمها مقاتلات MiG-29 الموجودة لديها، لكنها تتلقى الرفض حتى الآن. الحديث يدور عن ست مقاتلات في حالة صالحة للعمل افتراضيا، لكن لم تتم خدمتها منذ أكثر من 10 سنوات.

وعلى الرغم من أن دستور مولدوفا ينص على الحياد الدائم، فإن الأسلحة السوفييتية السابقة المتبقية قد ينتهي بها الأمر في أوكرانيا.

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