لماذا وافق الكرملين على مقابلة تاكر كارلسون؟

نال الصحفي المثير للجدل تاكر كارلسون فرصة مقابلة الرئيس الروسي، في حين لم يسمح لغيره من الصحفيين الغربيين إجراء هكذا لقاء. كلوديا تشابا - بوليتيكو

حصد مقطع فيديو، تحدّث فيه كارلسون عن دواعي إجراء المقابلة مع الرئيس بوتين، أكثر من 60 مليون مشاهدة بحلول صباح الأربعاء. وقال كارلسون إنه كان يجري مقابلة مع بوتين "لأنها مهمتنا. نحن في الصحافة. واجبنا هو إعلام الناس".

لكن مونولوج كارلسون، الذي انتقد فيه وسائل الإعلام الغربية وادعى أنها لم تبذل جهدا لسماع جانب بوتين من القصة، أثار ردود فعل عنيفة من الصحفيين الأمريكيين.

كتبت آن أبلباوم، الصحفية والمؤرخة الأمريكية، على موقع X (تويتر سابقًا): "لقد أجرى العديد من الصحفيين مقابلات مع بوتين، الذي يلقي أيضًا خطابات متكررة ومغطاة على نطاق واسع". "المقابلة التي أجراها كارلسون مختلفة لأنه ليس صحفيا، بل هو داعية وداعم.

وقال كارلسون، الذي أطاحت به فوكس العام الماضي، إن المقابلة ستنشر "بدون تحرير" و"ليست خاضعة لنظام حظر الاشتراك غير المدفوع" على موقعه الشخصي على الإنترنت.

وأعلن السيد كارلسون، المذيع في قناة فوكس نيوز السابق، في منشور على موقع إنستغرام، والذي ذكر أن المقابلة ستبث يوم الخميس على موقع tuckercarlson.com في الساعة السادسة مساءً. التوقيت الشرقي، وفق نيويورك تايمز. وستكون هذه أول مقابلة رسمية يجريها بوتين مع شخصية إعلامية غربية منذ بداية الحرب، رغم الطلبات المتعددة من مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام.

وفي حين أجرت وسائل الإعلام الغربية "عشرات المقابلات" مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال كارلسون: "لم يكلف أي صحفي غربي نفسه عناء إجراء مقابلة مع رئيس الدولة الأخرى المتورطة في هذا الصراع، فلاديمير بوتين".

وقال كارلسون: "معظم الأميركيين ليس لديهم أدنى فكرة عن سبب العملية العسكرية في أوكرانيا أو ما هي أهدافها الآن". "لم يسمعوا صوت الرئيس قط وذلك خطأ."

في حين أنه من الصحيح أن كارلسون سيكون أول أمريكي يجري مقابلة مع بوتين منذ بداية الحرب واسعة النطاق، إلا أن الصحفيين من وسائل الإعلام الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا سارعوا إلى الإشارة إلى أن هذا ليس بسبب النقص من المحاولة.

"هل يعتقد تاكر حقاً أننا كصحفيين لم نحاول إجراء مقابلة مع الرئيس بوتين كل يوم منذ بدأت الحرب؟" انتقدت كريستيان أمانبور، المذيعة الدولية الرئيسية لشبكة CNN، برنامج X قائلة: "إنه أمر سخيف - سنستمر في المطالبة بإجراء مقابلة، تمامًا كما فعلنا منذ سنوات حتى الآن".

وبالمثل، نشر محرر بي بي سي في روسيا، ستيف روزنبرغ، أن بي بي سي "قدمت عدة طلبات إلى الكرملين في الأشهر الثمانية عشر الماضية. والجواب دائما "لا" بالنسبة لنا.

وأكد بيسكوف نفسه أن الكرملين تلقى عدة طلبات لإجراء مقابلات مع صحفيين غربيين. لكن موسكو ترى أن كل هذه المنافذ الإعلامية متحيزة وتروي قصصًا أحادية الجانب. وقال بيسكوف إنهم اختاروا كارلسون لأن موقفه مختلف. فمواقفه ليست موالية لروسيا، وليست موالية لأوكرانيا، إنها موالية لأمريكا. إنه يتناقض بشكل صارخ مع موقف وسائل الإعلام الأنجلوسكسونية التقليدية.

وقد نشر كارلسون مقابلات على قناة X مع الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والتي حصدت مئات الملايين من المشاهدات.

أما دونالد ترامب، الذي يرشح نفسه للعودة إلى البيت الأبيض على بطاقة الحزب الجمهوري لعام 2024، قال صراحةً إنه سيعتبر تاكركارلسون نائبًا محتملًا له.

المصدر: بوليتيكو

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