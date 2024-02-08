مسيرات ذكية تختار أهدافها بنفسها

يمكن الحديث عن ثورة في عالم الدرونات الطائرة. تساءل الخبير العسكري أندريه كلينتسيفيتش، في "موسكوفسكي كومسوموليتس" عما إذا كان بإمكان أوكرانيا إنتاج مليون طائرة مسيرة في العام 2024.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أوكرانيا تخطط لإنتاج مليون طائرة مُسيّرة في العام 2024. يجري تجميع هذه الطائرات في ورش صغيرة في مناطق مختلفة من البلاد. ومع أن تجميع مليون طائرة مسيّرة هدف طموح، لكنه غير واقعي، كما يقول الخبراء.

ويشيرون إلى أن إنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا يجري بطريقة شبه يدوية (يجري تجميع الطائرات من قبل "هواة" في مواقف السيارات تحت الأرضية والشقق والأقبية) بقدرات منخفضة، ما يحد من حجم الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، تعتمد روسيا على إنتاج كمي كبير للطائرات المسيرة، ما يتيح لها زيادة حجم إنتاجها بشكل حاد. وتأكيدا لهذه الفكرة، قال وزير الصناعة والتجارة الروسية، دينيس مانتوروف، في معرض الدفاع العالمي 2024، إن الصناعة الروسية ستزيد إنتاج الطائرات المسيرة. ووفقا له، تخطط الدولة لاستثمار 100 مليار روبل في السنوات الثلاث المقبلة. خلال هذا الوقت، سيتم إنتاج مئات آلاف الطائرات المسيرة الخفيفة وعشرات الآلاف من الثقيلة.

ووفقا لبعض العسكريين، فإن حاجة الجبهة اليوم هي عشرات الآلاف من الطائرات المسيّرة شهريًا.

ففي الصدد، قال الخبير العسكري أندريه كلينتسيفيتش لـ "موسكوفسكي كومسوموليتس" إنتاج الدرونات الطائرة على كلا الجانبين يتطور على قدم وساق. و"فن الحرب يمر بثورة". يجري تحسين الأنظمة المسيّرة كل يوم تقريبًا. وفي هذه الحالة، قدرات الإنتاج مهمة، فضلاً عن استجابة الصناعة السريعة والمرنة لاحتياجات الجبهة".

وماذا عن الحرب الإلكترونية؟ هل سيساعد تطوير هذه الأنظمة في تغيير وضع المُسيّرات؟

بدأت صناعتنا الآن في إنتاج أنظمة الحرب الإلكترونية بكميات كبيرة. اليوم، تنخفض دقة استخدام العدو للطائرات المسيّرة في ظروف الحرب الإلكترونية بمقدار النصف تقريبًا، تمامًا مثل دقة طائراتنا، بالمناسبة. هذا ليس حلا سحريًا.

سيتعين علينا اختراع شيء جديد. ولن يكون بعيدًا اليوم الذي ستصبح فيه الطائرات المسيّرة مستقلة و"ذكية" وتختار أهدافها بنفسها.

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