الأحزاب الألمانية اليمينية تدعم روسيا علنا

تصعد الأحزاب اليمينية في ألمانيا بسرعة وتتجه بوضوح نحو احتضان الكرملين وتأييد سياساته، مما يضع الناخبين في ألمانيا في وضع حرج.

يتغيرالنظام الحزبي في ألمانيا قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في ربيع هذا العام. وتتحدى الأحزاب الراديكالية علنا الإجماع الذي تم التوصل إليه بعد الحرب. والواقع أن حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف، يروّج للخروج من الاتحاد الأوروبي، وإنهاء الدعم لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا، والتراجع عن سياسات إزالة الكربون في البلاد.

وبعد عامين من ولاية الحكومة الحالية، ارتفعت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا إلى 20% في استطلاعات الرأي الوطنية، ويحصل على ما يقرب من 30% في ولايات شرق ألمانيا الثلاث التي ستعقد انتخابات هذا الخريف. وتقوم سلطات الاستخبارات المحلية بالمراقبة وقد صنفت بالفعل ثلاثة فروع إقليمية لحزب البديل من أجل ألمانيا كمجموعات متطرفة.

في عام 2014 أكد حزب البديل من أجل ألمانيا على دعمه العلني لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. لكن تلك الالتزامات تلاشت. في السنوات الأخيرة، وفقا للمنفذ الاستقصائي الألماني كوريكتيف، ردد ساسة حزب البديل من أجل ألمانيا الروايات الروسية، واصفين الولايات المتحدة بأنها "قوة أجنبية". وبعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واصل سياسيو حزب البديل من أجل ألمانيا السفر إلى روسيا والأراضي الروسية في أوكرانيا.

ويواصل أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا أيضًا تعزيز العلاقات مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية بقيادة روسيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون التي تهيمن عليها الصين وروسيا. ومؤخرا، أدرج حزب البديل من أجل ألمانيا فكرة "عالم متعدد الأقطاب" ــ صرخة المعركة التي أطلقها القوميون الروس والصينيون ــ في برنامج حزبه.

لم يسبق لأي حزب في الجمهورية الاتحادية أن تبنى سياسة احتضان الكرملين بهذه القوة. إن إعادة التوجه الاستراتيجي لحزب البديل من أجل ألمانيا نحو روسيا يميزه حتى عن العديد من الأحزاب اليمينية الأخرى في أوروبا، بما في ذلك تلك الموجودة في فنلندا والسويد. وفي إيطاليا، انحازت رئيسة الوزراء القومية اليمينية، جيورجيا ميلوني، علناً إلى أوكرانيا وانتقدت حزب البديل من أجل ألمانيا بسبب علاقاته مع روسيا.

ومن بين الأحزاب الراديكالية الأخرى التي قفزت إلى نسبة تأييد تتجاوز 10% في استطلاعات الرأي هو حزب بوندنيس ساهرا فاغنكنشت (BSW)، الذي أسسه في الشهر الماضي فاغنكنخت، وهو شخصية بارزة منذ فترة طويلة في حزب اليسار المتطرف في ألمانيا، دي لينكه. يريد فاغنكنيشت إجراء مفاوضات "سلام" فورية مع فلاديمير بوتين واستئناف واردات النفط والغاز الروسية الرخيصة.

لقد جاء الدعم لحزب BSW وحزب البديل من أجل ألمانيا على حساب أعضاء الائتلاف الحاكم: الديمقراطيون الاشتراكيون، وحزب الخضر، والديمقراطيون الأحرار المؤيدون لقطاع الأعمال. ويدرك المزيد من الناس أن المتطرفين اليمينيين يمكن أن يصبحوا جزءًا من الحكومة في المستقبل القريب. ولا يمكن أن نستبعد هشاشة الديمقراطية، واحتمال عودة ألمانيا ــ أو حتى أوروبا ــ إلى ظلام ماضيها.

ومع احتمال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا العام، أوضح المستشار الألماني أولاف شولتز أن الآخرين يجب أن يتقدموا. تحتاج ألمانيا إلى استثمار المليارات في التحول الرقمي، والتحول الأخضر، وجيشها المتعثر، والبنية التحتية للنقل، والتعليم؛ ولكنها لا تملك ترف إضعاف التزامها الأوروبي.

وهذا يعني أن الانتخابات الأوروبية المقبلة ستقدم للناخبين أخيرا خيارا حقيقيا له عواقب بعيدة المدى. وسوف يحتاج المعتدلون إلى توضيح أن تصويت الراديكاليين ينطوي على مخاطر حقيقية. وقد حذر شولتز مؤخرا: "إن القوميين يتصرفون ضد المصلحة الوطنية". وفي وقت حيث يتعين على ألمانيا وأوروبا أن تتكيف مع بيئة جيوسياسية جديدة، فإن الخطر أصبح حادا.

المصدر: بوليتيكو

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