تقود غرفةُ عمليات أميركية-بريطانية مشتركة الأوضاعَ في أوكرانيا، فلا يستطيع زيلينسكي التخلص من قائد قواته زالوجني. حول ذلك، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي":

كتب المدون أناتولي شاري عن (القائد العام للقوات الأوكرانية) فاليري زالوجني في قناته على Telegram: "لن يكون من الممكن إزاحته بهدوء". ووفقاً لشاري، فإن بالنسبة لزالوجني الآن "من الأفضل عدم الطيران على متن طائرات مستأجرة، وعلى طائرات مروحية يخدمها آخرون. بل من الأفضل له عدم الطيران على الإطلاق".

هل هناك تهديد بهجوم إرهابي يحوم فوق زالوجني؟

في الإجابة عن هذ السؤال قال الباحث السياسي سيرغي ماركوف: لا أظن ذلك. وبطبيعة الحال، زيلينسكي مجرم منذ فترة طويلة، لكنه ليس هو من يقود أوكرانيا. يقود أوكرانيا مقرٌ يضمّ البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع البريطانية وجهاز المخابرات البريطاني MI6. يتخذون القرارات الرئيسية. بالنسبة لهم، زيلينسكي عميل رفيع المستوى، لكن زالوجني أيضًا عميل رفيع المستوى تقريبًا. وفي الوقت نفسه، يخضع كل من زيلينسكي وزالوجني لرقابة أسيادهما اللصيقة. لذلك، لا يستطيع زيلينسكي تنظيم تصفية زالوجني سرًا عن الأميركيين والبريطانيين. إذا اكتشفوا أنه قام بتنظيم قتل عميلهم الثمين، فسيقومون بإزاحته أو قتله.

إذن العميل زيلينسكي لن يصفي العميل زالوجني؟

فقط بإذن المركز. لا توجد وسيلة أخرى.

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