الدول الغربية تحولت إلى "جماعة إجرامية" لا تعنيها الكوارث التي تسببها أسلحتها وسياساتها. حول ذلك، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

قال فلاديمير بوتين في اجتماع في مقر الانتخابات، إن طائرة النقل العسكرية Il-76 التي كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين بالقرب من بيلغورود، أسقطها صاروخ دفاع جوي من طراز باتريوت، وقد تم التحقق من ذلك بدقة من خلال فحص الخبراء.

ووفقًا للواء سيرغي ليبوفوي، فإنهم في الغرب سوف يتجاهلون التقارير التي تفيد بأن طائرة النقل Il-76 التي كانت تقل 65 أسير حرب أوكرانيًا أسقطها صاروخ باتريوت.

وبما يؤكد ذلك، قال الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين: "لن يكون هناك تحقيق دولي، فهذا كله غير واقعي. لقد أوضح فلاديمير بوتين في الاجتماع أن روسيا طالبت رسميًا بإرسال خبراء دوليين لإجراء تحليل وتقويم الأدلة المادية المتوفرة على أن الطائرة Il-76 تم إسقاطها بواسطة نظام باتريوت، من مكان محدد وفي وقت محدد. ومع ذلك، لم تكن هناك محاولة واحدة من أي منظمة دولية للمشاركة في هذا التحقيق".

ووفقا لـ شوريغين، فإن هذا يشير إلى أنه لم يعد هناك وجود لمجتمع دولي، ببساطة، فقد تحلل إلى هلام. وختم بالقول: "هناك جماعة إجرامية دولية منظمة، ممثلة بالغرب الحديث. هناك، تكتل من حضارات مختلفة لا تزال تضع مصالحها الخاصة فوق مصالح الجميع؛ وهناك منظمة مثل الأمم المتحدة، مصممة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ولكنها باتت شكلا للتواصل الدولي".

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