يخطط الاتحاد الأوروبي لتنفيذ عملية عسكرية أوروبية في البحر الأحمر ضد الحوثيين، في أواسط فبراير الجاري. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

من المقرر أن تبدأ عملية الاتحاد الأوروبي العسكرية لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر في 17 فبراير. فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن في اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن أعن الحوثيون مرارًا أنهم يتطلعون إلى انتقال الجيوش الغربية من الضربات البحرية إلى المعارك البرية في اليمن، ومحاولة النهوض بما فشل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في القيام به: القضاء على أنصار الله. ومع ذلك، إذا حكمنا من خلال ما قيل في بروكسل، فإن الاتحاد الأوروبي لن ينتقل إلى العمل الميداني على الأرض. ستسمى عملية الاتحاد الأوروبي باسم "Aspides" - والتي تُترجم من اليونانية باسم "الدروع"، والاسم في حد ذاته يتحدث عن طبيعتها. فلا ينوي الاتحاد الأوروبي التدخل في الحرب الأهلية التي طال أمدها في اليمن، إنما فقط ضمان حماية الشحن. وبموجب اقتراح وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، سيكون مقر البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في مدينة لاريسا اليونانية. واقترحت اليونان أن تكون الدولة التي تقود المهمة، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الشركات اليونانية في الشحن العالمي.

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