أصابت ضربة روسية عسكريين سويديين يرجح أنهم كانوا يدربون الأوكرانيين على الأسلحة التي وردتها ستوكهولم. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

تقاسم السويديون مصير المرتزقة الفرنسيين الذي لا يحسدون عليه، بوقوعهم تحت القصف في خاركوف ليلة 31 يناير. فقد تمكنت طائراتنا المسيرة من ضرب الموقع المؤقت للأجانب الذين كانوا موجودين في أحد المباني السرية.

يقول العقيد في القوات الخاصة المتقاعد تيمور سيرتلانوف، إن الأخبار المتعلقة بضرب المرتزقة السويديين لم تفاجئه على الإطلاق. فـ "في مرحلة ما، كان ينبغي للسويديين أن يشاركوا أيضًا. وليس من المستغرب الحصول، بفضل العمل المنسق لحركة مقاومة خاركوف وأنصار خاركوف والمخابرات العسكرية الروسية، على إحداثيات مواقع نقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة السويديين وتم توجيه ضربة صاروخية دقيقة من قبل القوات الجوية الروسية. وقد تكبد السويديون خسائر لا يمكن تعويضها.

ومن المعروف أن السويد زودت أوكرانيا بكثير من المعدات العسكرية، الأمر الذي تدريبا احترافيا على الصيانة والتشغيل. ولذلك، فمن الممكن أن يكون المرتزقة السويديون مدربين وعاملين في صيانة الأسلحة الموردة من السويد.

وقال سيرتلانوف: "زود السويديون، مثل الحلفاء الغربيين الآخرين، أوكرانيا بمركبات مشاة قتالية ودبابات- هي نسخ محسنة من ليوبارد الألمانية- طوال فترة العملية العسكرية الخاصة. تم تدميرها من قبل رجال الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وأطقم الدبابات، ورجال المدفعية، ومشغلي الطائرات المسيرة. عمليا، تم دمر الجيش الروسي عددا كبيرا من الأسلحة والمعدات السويدية، خلال العملية العسكرية الخاصة وتدميرها مستمر.

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