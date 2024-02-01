الديمقراطيون مؤيدون للمهاجرين إلى درجة المسّ بأمن المواطنين

يحظى المهاجرون باستثناء من إجراءات السفر داخل أمريكا لا يحظى به المواطنون الأمريكيون، لأهمية المهاجرين في حملة بايدن الانتخابية. بيتسي ماكوغي يستنكر الأمر في فوكس نيوز.

يستطيع المهاجرون الصعود على متن الطائرات ويتم تسهيل أمورهم حتى لو كانوا لا يملكون شكلا مقبولا من بطاقات الهوية. بينما يمكن أن يتم تفتيش أي مواطن أمريكي أو استجوابه وفحص أمتعته بوصة بوصة بينما تقلع طائرته دونه إذا كانت هويته لا تحمل صورته.

يكفي للمهاجرين الذين دخلوا البلاد استخدام تطبيق واحد جديد للرئيس جو بايدن (الجمارك وحماية الحدود) - حوالي 422 ألفا منهم - للسفر محليًا دون بطاقة هوية تحمل صورة.

هناك لافتة معلقة في مطار ميامي الدولي تقول للمهاجرين: أبلغ ضابط إدارة أمن المواصلات أنك مهاجر، وسوف يلتقط ضابط إدارة أمن المواصلات صورة، ثم قم بتقديم رقم هوية الأجنبي الخاص بك أو معلومات السيرة الذاتية إذا طلب منك ذلك.

سيسمح التقاط الصورة للضابط بتأكيد أن الشخص الذي يصعد على متن الطائرة يطابق الشخص الذي يظهر في الصورة في تطبيق CBP One. لكن لافتة المطار تكرر: "التقاط الصور أمر طوعي". وفي هذه الحالة يمكن أن يكون المهاجر الذي يحاول الصعود على متن الطائرة أي شخص.

هذه هي حكومتنا التي تخضع لجماعات الضغط المعنية بالهجرة وتضع الأمريكيين في المرتبة الثانية. والأسوأ من ذلك هو التأخير لمدة 16 عامًا في تنفيذ قانون الهوية الحقيقية، الذي تم إقراره في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية لمنع الأشخاص من استخدام أشكال الهوية المتساهلة لركوب الطائرات بشكل غير قانوني.

استخدم معظم الخاطفين رخص القيادة الحكومية الصادرة عن ولايات ذات متطلبات متساهلة للصعود إلى الطائرات. ولم يكونوا في البلاد بشكل غير قانوني.

توفر جميع الولايات الخمسين الآن تراخيص الهوية الحقيقية للمقيمين القانونيين الذين يطلبونها. لكن الولايات الزرقاء (الديمقراطية) مثل نيويورك وإلينوي أصبحت غير قانونية.

اعتادت ولاية إلينوي إصدار ترخيص للمهاجرين غير الشرعيين مع وجود شريط أرجواني في الأعلى وعبارة "غير صالح لتحديد الهوية". لكن في يونيو الماضي، أوقفتها ولاية إلينوي، على حد تعبير حاكم الولاية جيه بي بريتزكر، "لتقليل الوصمة وإنشاء أنظمة أكثر إنصافًا للجميع".

وينطبق الشيء نفسه على ولاية نيويورك، التي تصدر ترخيصًا متاحًا للجميع، بما في ذلك غير القانونيين. كما أن برنامج الهوية في مدينة نيويورك يطمس التمييز بين القانونيين وغير القانونيين. ويتم الإعلان عنها كمعرف واحد لجميع سكان نيويورك بغض النظر عن حالة الهجرة.

إن الحدود الجنوبية المفتوحة التي تغمرها ملايين المهاجرين من أكثر من 100 دولة، بعضها يعادي أمريكا، تعرض أمتنا للخطر. ولم يتطلب الأمرسوى حفنة من العناصر الشريرة ذات الهوية المضللة لإسقاط مركز التجارة العالمي وتكلفة ما يقرب من 3000 أمريكي حياتهم.

إن السماح للمهاجرين - أو أي شخص - بالصعود إلى الطائرات دون بطاقة هوية تحمل صورة، والترويج لبطاقات الهوية التي تطمس الخطوط الفاصلة بين القانوني وغير القانوني، يؤدي إلى تخريب أمننا.

المصدر: فوكس نيوز

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