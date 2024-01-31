الصين تخفض أسعار النفط المستورد

نجاحات التنقيب الجيولوجي التي حققتها الصين، أصبحت أداة لتحطيم أسعار النفط. حول ذلك، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

تحدث تلفزيون بكين عن اكتشاف مخزون نفطي يقدّر بـ 107 ملايين طن في مقاطعة خنان. وهذا ما يقرب من نصف إنتاج البلاد في العام 2023.

وقد أحالت صحيفة South China Morning Post، التي كانت أول من أبلغ العالم عن الحقل المكتشف، إلى الإدارة الجيولوجية بوزارة الموارد الطبيعية الصينية.

تمتلك الصين احتياطيات كبيرة من الخام، ولكن بما أنها الدولة الرائدة عالميًا في الإنتاج الصناعي، فإن حاجتها إلى النفط مرتفعة جدًا. ففي العام 2023، استوردت الصين 564 مليون طن من النفط، وهو ما يزيد بنسبة 11% عن العام 2022. ووفقا للجمارك الصينية، فإن ما يقرب من 19٪ من جميع الواردات الصينية جاءت من روسيا.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أندريه أوستروفسكي، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "أحدث بيانات النفط كانت للعام 2015. وبعد ذلك، توقف الصينيون عن نشر معلومات. وفي ذلك العام، بلغت الاحتياطيات 3500 مليون طن. وإذا تم استخراج 100 مليون طن فعلياً في مقاطعة خنان، فذلك لن يغير الصورة الإجمالية. وعلى أية حال، تستورد الصين 520 مليون طن سنويا. وقد أثيرت الضجة حول الاكتشاف الجديد من أجل خفض الأسعار لدى روسيا، التي صدّرت 100 مليون طن إلى الصين في العام الماضي.

وقال نائب مدير معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لومانوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "بالنسبة للصين، مسألة النفط مهمة للغاية. الأمور تتجه نحو مواجهة جدية مع أميركا. الورقة الرابحة الرئيسية في أيدي الولايات المتحدة هي التهديد بمنع الإمدادات البحرية للصين. أي أن الولايات المتحدة قادرة على ابتزاز الصين بهذا. وعلى العكس من ذلك، لن تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على الإمدادات القادمة من روسيا بمساعدة قواتها المسلحة.

وتتزايد أهمية العلاقات الاقتصادية الصينية الروسية بسبب التوترات في الشرق الأوسط والجدل بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأمريكي. إذا اتخذت واشنطن خطوات جذرية، فإن الواردات البحرية ستصبح أكثر تكلفة بالنسبة للصين".

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