تاكر كارلسون يخوض حربًا ضد الجمهوريين

سيخوض تاكر كارلسون حربًا ضد الجمهوريين في مجلس الشيوخ. فما الذي يستدعي هذه الحرب وفق جيكوب هايلبرون في ناشيونال إنترست؟

أدان كارلسون السيناتورين ليندسي جراهام وجون كورنين، في منشور على موقع X، لمطالبتهما الرئيس جو بايدن بضرب طهران انتقاما لمقتل ثلاثة جنود أمريكيين متمركزين في الأردن.

"اضربوا إيران الآن. قال جراهام: "اضربهم بشدة". وطالب كورني "استهدفوا طهران". وكان رد كارلسون بوصف السيناتورين " بالمجانين والملعونين".

يتماشى غضب كارلسون مع صراع أوسع داخل الحزب الجمهوري. فمن ناحية هناك صقور السياسة الخارجية مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والسيناتور توم كوتون. وقال كوتون: "إن الرد الوحيد على هذه الهجمات يجب أن يكون انتقامًا عسكريًا ضد إيران، سواء في إيران أو في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأي شيء أقل من ذلك سيؤكد أن جو بايدن جبان لا يستحق أن يكون القائد الأعلى".

على الجانب الآخر يوجد جناح MAGA ( اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى) المتمرد. ويعلق هذا الجناح آماله على عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة. وندما انتشرت التكهنات بأن نيكي هيلي قد تتنافس على أن تصبح نائبة رئيس ترامب، على سبيل المثال، سعى كارلسون إلى قطع الطريق على ذلك، قائلاً: "لن أصوت ضد هذه التذكرة فحسب، بل سأقاتل ضدها بقوة ما استطعت."

وتركز هذا الصراع خلال الأشهر القليلة الماضية حول المساعدات المقدمة لأوكرانيا. وتعهد ترامب بإحباط أي اتفاق قد يتوصل إليه الجمهوريون في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين بشأن أمن الحدود ومساعدة أوكرانيا. والآن يشير جونسون، الذي يتحدث بانتظام مع ترامب، إلى أن اقتراحه الأصلي سيكون ميتا عند وصوله إلى مجلس النواب. وكانت النتيجة الخلاف بين الجمهوريين على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

والآن، قد يؤدي احتمال تجدد الحرب في الشرق الأوسط إلى مزيد من التمزق في الحزب الجمهوري. ويعتقد جناح MAGA أن أمريكا يجب أن تخفف، إن لم يكن تقطع، علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي، فقد أعلن ترامب مؤخرًا في تجمع حاشد في لاس فيجاس "أننا لا نحصل على الكثير من ذلك". ويعارض الجناح بشدة أي صراع جديد في الشرق الأوسط، ويلقون باللوم على ضعف بايدن في تعزيز قوة إيران.

والحقيقة هي أن بايدن نفسه يدرك جيدا مخاطر اندلاع حريق أوسع نطاقا، ولهذا السبب كان يحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس في قطاع غزة. ومن شأن حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط أن تصب في مصلحة ترامب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتضخيم الانطباع بأن الأحداث في الخارج تخرج عن نطاق السيطرة تحت إشراف بايدن.

المصدر: ناشيونال إنترست

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