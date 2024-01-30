إيران وباكستان تمكنتا من تسوية الخلافات بينهما

الموقف من تبادل القصف بين إيران وباكستان تم التوافق عليه أثناء لقاء وزيري خارجية البلدين. حول ذلك، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

بعد تبادل الضربات، اتفقت طهران وإسلام آباد على عدم المواجهة وحل الخلافات دبلوماسيًا. تحقق ذلك بنتيجة زيارة وزير الخارجية الإيراني (حسين أمير عبد اللهيان) إلى باكستان والمباحثات مع نظيره الباكستاني (جليل عباس جيلاني). وقد تنفسوا الصعداء ليس فقط في العاصمتين، بل وفي روسيا والصين، حيث تكاد تكون باكستان حليفًا لكلا الدولتين، وإيران شريك اقتصادي مهم لهما.

وفي الصدد، قال الأستاذ المساعد في المدرسة العليا للاقتصاد، فلاديمير سوتنيكوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "أظن أن نتيجة الاجتماع بين وزيري خارجية باكستان وإيران كانت إيجابية، وتصب في مصلحة صنع السلام. تكمن الصعوبة في أن الحدود بينهما قابلة للاختراق. الإرهابيون البلوش يتسللون إلى كلا الجهتين. وللصين مصالح اقتصادية ضخمة في باكستان. تقوم الشركات الصينية باستخراج النحاس من المناجم في بلوشستان. لذلك، أظن أن إسلام آباد وطهران سوف تحلان المشاكل بينهما، بمساعدة بكين".

لكن هناك مراقبين آخرين ليسوا متفائلين إلى هذا الحد. ويذكرون أن الجانب الباكستاني فشل في استكمال بناء الجزء الخاص به من خط الأنابيب الذي يزود البلاد بالغاز الإيراني. وطالبت إيران باكستان بدفع غرامة، لقاء ذلك.

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