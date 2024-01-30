عقوبة جماعية للفلسطينيين من نوع آخر!

تم تجميد المساعدات من قبل الدول المانحة لوكالة "أونروا" التابعة للأمم المتحدة بسبب اتهامات من قبل إسرائيل. فما القصة وفق مجلس تحرير تايمز أوف إسرائيل ووكالات أخرى؟

دعا الأمين العام للأمم المتحدة الدول المانحة إلى ضمان تدفق المساعدات إلى غزة بعد أن أوقفت عدة دول تمويل الوكالة للفلسطينيين بسبب مزاعم بأن بعض موظفيها شاركوا في مذبحة 7 أكتوبر.

وحذت الجهات المانحة، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا وفنلندا، حذو الولايات المتحدة، التي قالت إنها علقت التمويل الإضافي للوكالة بسبب الاتهامات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان صدر في وقت متأخر: "بينما أتفهم مخاوفهم - لقد شعرت بالرعب من هذه الاتهامات. وأناشد بشدة الحكومات، التي علّقت مساهماتها، أن تستمر في ضمان الدعم لوكالة الغوث. كما قال: إن "الأفعال المزعومة البغيضة" لبعض موظفي الأونروا ينبغي أن لا تؤدي إلى معاقبة الآلاف من العاملين في المجال الإنساني الآخرين.

أما بخصوص العقوبة فقال إنه من بين الموظفين الـ12 المتهمين بالمشاركة في الهجوم، تم فصل تسعة منهم على الفور، وتأكدت وفاة أحدهم، و"جارٍ توضيح هوية الاثنين الآخرين". وقال إنه سيتم محاسبة جميع المتورطين من خلال الملاحقة الجنائية، مضيفا: "يجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمونهم".

يعمل لدى الأونروا 13,000 موظف في غزة، جميعهم تقريبًا من الفلسطينيين. وهي توفر الخدمات الأساسية، من الرعاية الطبية إلى التعليم، للعائلات الفلسطينية التي فرت أو طردت مما يعرف الآن بإسرائيل خلال حرب الاستقلال عام 1948 - وهم غالبية سكان غزة. وقامت بتوسيع عملياتها خلال الحرب، حيث قامت بإدارة ملاجئ تؤوي مئات الآلاف من النازحين الجدد.

انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان غوتيريش لسعيه للحصول على أموال للمنظمة بعد إثارة هذه المزاعم، متهما بأنه "يثبت مرة أخرى أن حياة وسلامة المواطنين الإسرائيليين ليست مهمة حقا بالنسبة له".

وأضاف إردان: "كل دولة تواصل تمويل الأونروا قبل إجراء تحقيق شامل في المنظمة عليها أن تعرف أن أموالها ستستخدم للإرهاب وأن المساعدة التي يتم تقديمها للأونروا من الممكن أن تذهب إلى إرهابيي حماس بدلا من سكان غزة". وأضاف داعيا جميع الدول إلى تجميد تمويلها والمطالبة بإجراء تحقيق في الهيئة.

وقال كاتس على منصة التواصل الاجتماعي X في وقت متأخر من يوم السبت، ردا على منشور لرئيس الأونروا يحذر فيه من أن خفض التمويل يعني أن عمليات الوكالة في غزة على وشك الانهيار: "السيد لازاريني، يرجى الاستقالة".

وبينما يتفاقم الخلاف حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أدى القتال العنيف في قطاع غزة المحاصر إلى فرار المزيد من الأشخاص جنوبًا باتجاه الحدود المصرية.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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