الولايات المتحدة لا تستطيع كبح جماح نتنياهو!

بنيامين نتنياهو تحدى الإدارة الأمريكية وأعلن أنه لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على المنطقة بأكملها غرب الأردن. كارين عطية – واشنطن بوست

إن تصريح نتنياهو يعني أن إسرائيل ترغب في "السيطرة" إلى أجل غير مسمى. ومن المفترض أنه إذا لم تعرض إسرائيل الحكم الذاتي للفلسطينيين، فيتعين عليها إما أن تهيمن على الفلسطينيين أو تقضي عليهم. إذا نظرنا إلى هذا البيان بوضوح، فإنه يعني إما الفصل العنصري أو التطهير العرقي. كيف يمكن فهم هذه الكلمات بأي طريقة أخرى؟

هناك شيء واحد يمكن أن يتفق عليه كثير من الناس في إسرائيل وأنصار الحرية الفلسطينية: لقد حان وقت رحيل نتنياهو.

قبل وقت طويل من السابع من أكتوبر، خرج الإسرائيليون إلى الشوارع للاحتجاج على حكومة نتنياهو. وبعد أن دفع بتشريع من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا، احتج الإسرائيليون لأكثر من ثلاثين أسبوعا على التوالي في العام الماضي. وقال أكثر من ألف جندي احتياطي في سلاح الجو الإسرائيلي إنهم سيعلقون خدمتهم التطوعية احتجاجًا على الضربة التي تعرض لها استقلال القضاء، مما أدى إلى مخاوف من أن تؤثر الخلافات في الجيش على أمن إسرائيل، وفقًا لتقرير تايمز أوف إسرائيل الصادر في يوليو 2023.

وبعد هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي واختطاف أكثر من 200 رهينة، بدأ المعلقون في إسرائيل يهاجمون فشل نتنياهو المزعوم في الرد بسرعة على الهجوم. "إنه يتحمل المسؤولية الشخصية عن الفشل الاستراتيجي الذريع الذي سمح لحماس بغزو إسرائيل، والسيطرة على المجتمعات الإسرائيلية ومواقع الجيش، وقتل ما لا يقل عن 1200 مدني وجندي، واختطاف مئات الرهائن، وإلحاق أكبر هزيمة في تاريخ البلاد بالبلاد". كتب أوري مسغاف لصحيفة هآرتس. يوم الجمعة، وقع أكثر من 40 من مسؤولي الأمن القومي الإسرائيلي السابقين وغيرهم من قادة المجتمع على رسالة تطالب بإطاحة نتنياهو، واصفين إياه بأنه تهديد “وجودي” لإسرائيل.

ولا يزال نتنياهو عاجزاً عن إطلاق سراح الرهائن، على الرغم من مقتل أكثر من 25 ألف شخص في غزة. واقتحمت عائلات الرهائن الكنيست هذا الأسبوع وخيمت خارج منزل نتنياهو، مطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال.

كل من درس مسيرة نتنياهو يعرف أنه سيستخدم أي شيء وأي شخص من أجل البقاء. يتطلب بقاؤه الآن حربًا إلى الأبد؛ فهو لا ينوي السعي إلى السلام، بل فقط "السيطرة". ويمكن للآخرين رؤية الحاجة إلى التفاوض. وقال غادي آيزنكوت، الوزير الكبير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية: "من يتحدث عن الهزيمة المطلقة [لحماس] لا يقول الحقيقة"، وأن "الرهائن لن يعودوا أحياء إلا إذا كان هناك اتفاق، مرتبط بتوقف كبير". في القتال."

إن هذه الفجوة بين الحاجة إلى التسوية ورفض نتنياهو التزحزح لا يمكن تغطيتها بإنكار بايدن. وبوسع بقية العالم أن يرى أن هجوم نتنياهو على غزة لا يؤدي إلى هزيمة حماس ولا يعيد الرهائن. وبينما تتراكم جثث الفلسطينيين، تجد إسرائيل نفسها معزولة عن المجتمع الدولي. وتظهر استطلاعات الرأي أن الدعم العالمي لإسرائيل انخفض منذ 7 أكتوبر.

إذن ما هي خطة نتنياهو؟ هل هو "التمسك بغزة" من خلال القضاء على أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين؟

كان لا بد لدولة كجنوب إفريقيا من متابعة منطق نتنياهو الدموي واتهام حكومته بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في لاهاي. لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي وصف الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا بأنها "لا أساس لها من الصحة". لكن ما الذي كان على بايدن أن يظهره طوال أسابيع من الإقناع الدبلوماسي لنتنياهو لتكثيف الهجوم البري، ووقف المستوطنات اليهودية غير القانونية ومنح الفلسطينيين قدراً من حق تقرير المصير؟

لقد فشل الإسرائيليون في كبح جماح نتنياهو. ومن الواضح أن الولايات المتحدة لا تستطيع أو لا تريد ذلك. وبقية دول العالم ملزمة بتكثيف جهودها، وخاصة تلك التي وقعت على معاهدات بشأن منع الفظائع والإبادة الجماعية. ليس الفلسطينيون وحدهم هم الذين يجب إنقاذهم من إسرائيل. يجب إنقاذ إسرائيل من نفسها.

وبدلاً من مهاجمة جنوب إفريقيا، يجب على إدارة بايدن أن تفهم أن هذه القضية في محكمة العدل الدولية هي بمثابة نداء يائس ولكنه مطلوب بشدة من الجنوب العالمي. وعلى أقل تقدير، يستحق الإسرائيليون أفضل من زعيم يستهزئ بالديمقراطية في الداخل، ويقلل من الأولوية لسلامة ورفاهية الرهائن الإسرائيليين، ويرفض التعاون مع المطالبات المطالبة بمسار مستدام نحو تقرير المصير للفلسطينيين.

أما بالنسبة للأميركيين، فيتعين عليهم أن لا يسمحوا لأموال ضرائبهم أن تذهب لدعم نظام استبدادي آخر في الشرق الأوسط. إننا نساعد على إبقاء الرجل في السلطة الذي تعارضه أغلبية من الإسرائيليين ــ والذي تكون نهايته الوحيدة الواضحة هي بقاؤه على قيد الحياة. لقد حان الوقت لأن ننضم إلى الإسرائيليين ذوي الضمائر الحية الذين عقدوا العزم على إزاحة نتنياهو من السلطة.

المصدر: واشنطن بوست

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