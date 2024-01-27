يدفعون بفكرة خطيرة على روسيا في البحر الأسود، فهل يقبلها أردوغان؟ حول ذلك، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي":

في المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير في دافوس، ظهر تقرير يتضمن اقتراحًا موجهًا إلى "الدول المحايدة" لإنشاء "فرقة عمل بحرية لمرافقة السفن التجارية في البحر الأسود"، تحت ستار أغراض إنسانية مفترضة. وفي الوقت نفسه، لم تكن تركيا نفسها حاضرة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

حول ذلك، قال العضو المراسل في الأكاديمية الروسية لعلوم الصواريخ والمدفعية، أستاذ العلوم العسكرية قسطنطين سيفكوف: "هذه محاولة لإنشاء ممر لإمداد أوكرانيا بالأسلحة، عن طريق البحر، خارج رقابة روسيا، ولتأمين التواصل (مع كييف) على حساب الدول "المحايدة". في الواقع، ستكون هذه دول الناتو".

"بالنسبة لروسيا، فإن هذا يعني شيئًا واحدًا: سنضطر إما إلى الموافقة على هذا الممر، الذي سيكون بمثابة صفعة سياسية لبلدنا، أو اتخاذ تدابير لقمعه، أي الدخول في صراع عسكري مع هذه البلدان. والسبب واضح: فإلى جانب بحر البلطيق، يقوم حلف شمال الأطلسي بإعداد منطقة صراع عسكرية في البحر الأسود، حيث يتوقع الغرب هزيمة روسيا".

"يجب أن يتمركز هذا "الأسطول المحايد" في مكان ما، لفترة طويلة. والخيار المحتمل لمثل هذه القاعدة البحرية هو ميناء فارنا البلغاري. وهذا يعني أيضا أنه سيكون بمثابة صفعة كبيرة لتركيا، التي سيتعين عليها السماح للسفن الحربية التابعة لدول غير مشاطئة للبحر الأسود بالمرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل، خلافًا لاتفاقية مونترو. ومن غير المرجح أن يوافق أردوغان على ذلك.

على الرغم من أن تطور الأحداث، هنا، يتوقف على العديد من العوامل. وبطبيعة الحال، إذا ظهرت سفن حربية أجنبية في البحر الأسود، فإن مكانة تركيا هناك ستتراجع بشكل كبير. لكن من الممكن أن يُضطروا أردوغان لقبول ذلك".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب