لماذا يرفض بنيامين نتنياهو الدولة الفلسطينية؟

هل سترغب "الدولة الفلسطينية" فعلا في العيش جنباً إلى جنب في سلام مع الدولة الإسرائيلية؟ لورانس هاس يجيب في ناشيونال إنترست.

أدى رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقيام دولة فلسطينية بعد حرب غزة إلى رد فعل عالمي يمكن التنبؤ به - حيث وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأنه "غير مقبول"، وكرر الرئيس جو بايدن دعم "حل الدولتين"، وهدد الاتحاد الأوروبي بعواقب إذا لم تغير حكومة نتنياهو مسارها.

ومع غضب الإسرائيليين إزاء الإخفاقات الاستخباراتية التي مكنت من مذبحة السابع من أكتوبر، فمن المرجح أن يحاول نتنياهو الضعيف تعزيز تلك الصورة في الداخل دون القلق بشأن العواقب في الخارج.

لكن لنضع جانباً أن نتنياهو المثير للجدل هو الذي يرأس القدس. ولنضع جانباً الحكمة التقليدية التي تشيد بحل الدولتين، دعونا ننظر إلى حل الدولتين بعيون زعيم منتخب من قبل الشعب.

يعتمد حل الدولتين على وجود إسرائيل وفلسطين جديدة "تعيشان جنباً إلى جنب في سلام". ومع ذلك، فإن السلام الحقيقي لا ينبغي أن ينبثق من طاولة المفاوضات فحسب، بل يجب أن يغرس في قلوب السكان أيضا. وإلا فإن السعي إلى حل الدولتين قد لا يكون حلا للصراع.

إن الإسرائيليين منقسمون بشأن هذه القضية بقدر ما يبدو أنهم منقسمون بشأن كل شيء آخر. ويؤيد حوالي 75% من اليسار التقدم نحو حل الدولتين، مقارنة بـ 45% في الوسط و21% في اليمين، وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت في أواخر نوفمبر. لكن معارضة السلام متجذرة بشكل أعمق بكثير على الجانب الفلسطيني. في الواقع، أعرب 72% من الفلسطينيين عن دعمهم للهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، وارتفع الدعم لهذه الجماعة في غزة والضفة الغربية.

منذ 7 أكتوبر، أشاد كبار المسؤولين الفلسطينيين بالهجوم، ورفضوا حل الدولتين، وتعهدوا بإنشاء فلسطين "من النهر إلى البحر" - أي تدمير الدولة اليهودية بينهما.

قال خالد مشعل، زعيم حماس في الخارج، لقناة تلفزيونية كويتية هذا الشهر: "يقول الناس الآن إن حرب 7 أكتوبر فتحت أفقاً جديداً لرؤية التسوية السياسية". "لا علاقة لنا بحل الدولتين لأنه يعني أنك ستحصل على وعد بدولة [فلسطينية]، لكن مطلوب منك الاعتراف بشرعية الدولة الأخرى، التي هو الكيان الصهيوني."

ولا توجد آفاق أكثر تفاؤلاً تنبثق من السلطة الفلسطينية التي يفترض أنها أكثر اعتدالاً، والتي تدير الضفة الغربية والتي يقترح الرئيس بايدن أن تدير غزة بعد الحرب. فقد حذّر جبريل الرجوب، المرشح ليكون خليفة محمود عباس، من "الانفجار القادم الأكثر عنفا".

ويوما بعد يوم، يتم تلقين الفلسطينيين في المدارس، وفي المساجد، وعلى شاشات التلفزيون، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي رفض شرعية إسرائيل، مما يشيرإلى أنهم سيعارضون فكرة وجود دولتين "تعيشان جنبا إلى جنب في سلام".

وقال نتنياهو: هذا الصراع لا يدور حول غياب دولة فلسطينية، بل حول وجود الدولة اليهودية. ويتساءل الكاتب في النهاية: هل فعلا يصح الافتراض بأن الدولة الفلسطينية ستعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل؟

المصدر: ناشيونال إنترست

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