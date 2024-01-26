معاداة السامية لم تعد مجرد عنوان

لم تعد معاداة السامية مجرد عنوان، بل أصبحت تؤرّق الأمريكيين اليهود بمختلف مواقعهم، حتى السياسيين منهم. ماذا يقول جوزيف ليبرمان، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في عام 2000؟

في حياتي العامة والشخصية، لم أواجه أي معاداة للسامية. ولهذا السبب صدمتني موجات الكراهية الأخيرة لليهود وجعلتني أتساءل ما إذا كانت أحلام الحرية التي جذبت أجدادي إلى أميركا سوف تكون حقيقية بالنسبة لأحفادنا هنا.

تقدم مسيرتي السياسية الدليل الموضوعي على غياب معاداة السامية. فخلال الأربعين عامًا التي انتخبني فيها سكان ولاية كونيتيكت لمناصب حكومية وفيدرالية، لم تكن نسبة السكان اليهود في ولايتنا أبدًا أكثر من 2%، ما يعني أن الغالبية العظمى من الأصوات التي حصلت عليها في كل تلك الانتخابات جاءت من أشخاص غير يهود.

وفي عام 2000، تشرفت باختياري من قبل آل جور لأكون نائباً له، وكنت أول يهودي أميركي يترشح لمنصب كهذا. ومرة أخرى، لم أواجه أي معاداة للسامية. وحصلت التذكرة التي كان عليها مرشح يهودي لأول مرة في التاريخ الأمريكي على 545 ألف صوت أكثر من التذكرة الأخرى. وكان ذلك بمثابة تأكيد عظيم على عدالة الناخبين الأميركيين.

إن ارتفاع معاداة السامية في أمريكا في السنوات الأخيرة يعني أن شيئا خطيرا قد تغير. منذ أن بدأت الحرب في غزة، وصلت التعبيرات العلنية عن الكراهية لليهود إلى درجة محمومة.

وفي الحرم الجامعي، تمت مطاردة الطلاب اليهود للاختباء أو ترهيبهم لإجبارهم على الصمت. أصيب رجل يهودي في مسيرة مؤيدة لإسرائيل في لوس أنجلوس بضربة على رأسه ومات. لقد تم إطلاق عبارات معادية للسامية في المناسبات العامة، وتم كتابتها على الجدران، وكُتبت على الملصقات التي تم حملها في المظاهرات. ولم يتمكن ثلاثة من رؤساء الجامعات الأمريكية الرائدة من إقناع لجنة تابعة للكونجرس بأن الدعوة إلى الإبادة الجماعية ضد اليهود تستحق على الأقل الإدانة والانضباط مثل التنمر والمضايقة في جامعاتهم.

أحد التفسيرات المحتملة هو أن عدد معاداة السامية في بلادنا ارتفع فجأة. في الواقع، تشير دراسة استقصائية أجراها المركز الوطني لأبحاث الرأي في جامعة شيكاغو، بتكليف من رابطة مكافحة التشهير، وتم نشرها في أوائل العام الماضي، إلى أن الأمر قد يكون كذلك. ووجدت أن 20% من الأمريكيين يؤمنون بنظريات المؤامرة والاستعارات المعادية للسامية – أي ما يقرب من ضعف النسبة الموجودة في استطلاع NORC لعام 2019. لكنني لا أعتقد أن هذا يفسر الأزمة الحالية بشكل كامل.

السبب الأكثر ترجيحًا لتصاعد معاداة السامية هو تآكل إجماعنا الوطني السابق ضد هذه الكراهية، والذي أعتقد أنه حدث بسبب ظهور الأماكن المظلمة المليئة بالكراهية على الإنترنت، وغياب اللباقة في الكلام والسلوك في بلادنا.

إن أفضل رد على الكراهية المشتعلة على الإنترنت هو أن تقوم وسائل التواصل الاجتماعي وشركات الإنترنت بتنظيم نفسها أو إغلاق المواقع التي يعيش فيها هذا التعصب. وإذا فشلوا في تحقيق ذلك، يتعين على الكونجرس والهيئات التنظيمية إيجاد طرق دستورية لوقف تحفيز الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية، على شبكة الإنترنت.

كانت القيم الأميركية مختلفة تماماً في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية. لقد كانت مبنية على "الأخلاق اليهودية المسيحية"، وخاصة القاعدة الذهبية ضد فعل أي شيء أو قول أي شيء عن شخص آخر لا نريد أن نفعله أو نقوله عن أنفسنا. لقد عكس القادة السياسيون هذه القيم في سلوكهم تجاه بعضهم بعضا، وكذلك فعلت صناعة الترفيه فيما قدمته للجمهور.

ولكن مع مرور الوقت، فقدت قيمنا الدينية التقليدية تأثيرها. واتبعت شركات الترفيه هذا التغيير في ما أنتجته، وكذلك فعل السياسيون أيضًا في طريقة حديثهم. لقد وصل السلوك غير المنضبط وغير المتحضر إلى ذروته في السنوات الأخيرة في خطاب وسلوك العديد من قادتنا.

إن إصلاح سبب الكراهية هذا لا يمكن أن يتم بالقوانين وحدها. سوف يستغرق الأمر قرارات شخصية من قبل قادة حكومتنا، وصناعة الترفيه ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن قبل "نحن الشعب" لضبط خطابنا وسلوكنا لوقف الكراهية التي تقسم بلدنا. ينبغي لنا أن نطالب بمثل هذه التغييرات من مواقع الترفيه والأخبار ووسائل الإعلام التي نرعاها.

المصدر: فوكس نيوز

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