طهران تضغط على أنقرة لفرض عقوبات ضد إسرائيل

يطلبون من أنقرة قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل، حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في زيارة إلى تركيا، وهي الأولى منذ بدء الحرب الشاملة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وكان من المفترض أن تتم الزيارة قبل اليوم، لكن بحسب وسائل إعلام عربية، تم تأجيلها بسبب الخلافات بين أنقرة وطهران بشأن قطاع غزة.

طالب رئيسي نظيره التركي بقطع العلاقات الاقتصادية مع حكومة بنيامين نتنياهو، إلا أن طلبه قوبل بالرفض. وتحاول تركيا، الآن، التكيف مع متطلبات اللاعبين الإقليميين: فقد استبعدت وزارة التجارة التركية إسرائيل من قائمة الوجهات المستهدفة للتصدير.

فيما دعت القيادة الإيرانية العالم الإسلامي بأكمله إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، حسبما أشار خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، نيكيتا سماغين، وأضاف لـ"نيزافيسيمايا غازيتا" "لا يمكن إلا أن تكون قد قيلت هذه الكلمات خلال زيارة رئيسي لأنقرة. ومهما يكن الأمر، فلا أظن بأنه يمكن الرهان جديًا على قرار تركي بالمقاطعة. لقد توترت علاقات أنقرة مع إسرائيل كثيرًا بالفعل. ومن الناحية الخطابية، اتخذت موقفًا متشددًا إلى حد كبير فيما يتعلق بالصراع المستمر وانتقدت إسرائيلَ، علنًا بسبب سياساتها".

ومع ذلك، وكما أشار سماغين، فإن تركيا ليست مستعدة لقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية. وقال: "أظن أنهم في إيران يفهمون هذا أيضًا. هل ستكون هناك دعوات إلى ذلك؟ بكل تأكيد. ولكن، هل سيؤثر ذلك في شيء، وهل لدى الإيرانيين أنفسهم أي أمل في أن يغير ذلك في الأمر شيئًا؟ أظن لا. وبشكل عام، تظهر زيارة رئيسي إلى تركيا مرة أخرى تطور العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. تركيا، شريك مهم جدا لإيران، وإن يكن شريكا صعبًا. في سوريا، على سبيل المثال، يدعم البلدان فعليًا معسكرين مختلفين. تركيا، مثال على سياسة خارجية معقدة ومتعددة الاتجاهات في المنطقة، تتناوب فيها عناصر التعاون مع عناصر المنافسة أو حتى المواجهة".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب