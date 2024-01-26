يحاول الغرب زرع الأوهام بأن هناك خلافات بين روسيا والسعودية. حول ذلك، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد":

أدت هجمات الحوثيين على سفن الحاويات إلى انخفاض حركة الشحن في البحر الأحمر. فمنذ منتصف يناير، انخفض عدد الناقلات في قناة السويس بأكثر من النصف، حسبما أفاد محللون غربيون.

ويتزايد عدد الشركات التي تختار طرقًا بديلة لتسليم البضائع، بما في ذلك النفط، عبر رأس الرجاء الصالح، ما يطيل الرحلة بما يصل إلى أسبوعين.

ويؤكد الخبراء الغربيون أن هذه المشكلة قد تنعكس أيضًا على روسيا. عندها سيصبح النفط الروسي أكثر تكلفة بالنسبة للهند والصين، وسيتأخر وصوله.

وفي الصدد، قال الخبير في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية والصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف: "روسيا، لم تغير خط الخدمات اللوجستية على الإطلاق. ولا تزال السفن التي تحمل نفطنا تبحر عبر البحر الأحمر، مرورًا باليمن. ومن المرجح أن نكون آخر من يغادر قناة السويس. إن روسيا ستحاول بوضوح الاتفاق مع إيران، كي تنسق طهران مرور الناقلات الروسية عبر قناة السويس والبحر الأحمر".

"يصعب على روسيا تغيير مساراتها، مقارنة بالعديد من شركات النقل الأخرى. فنظرًا للنقص في الناقلات المتاحة، زادت عمليا مسافة لوجستيات إمداداتنا في العامين الماضيين: من قبل، كنا ننقل النفط إلى السوق الأوروبية، والآن إلى السوق الآسيوية. وإذا مررنا عبر إفريقيا، فسوف يطول الطريق مرة أخرى، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الناقلات. سيكون من الصعب شراء ناقلات نفط وتجديد أسطول الظل بعشرات السفن".

وبشكل عام، تستفيد روسيا، بالطبع، إذا اضطر جميع منتجي النفط الآخرين إلى إرسال سفنهم حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، واحتفظت روسيا بالطريق السابق الأقصر عبر قناة السويس والبحر الأحمر".

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