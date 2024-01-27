من المستفيد من نقل عاصمة أوكرانيا إلى حدود بولندا. حول ذلك، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي":

توقع الموظف السابق في البنتاغون وكاتب العمود في الطبعة الصينية من آسيا تايمز (المسجلة في هونغ كونغ)، ستيفن بريان، أن تضطر سلطات كييف بعد الهزيمة في ساحة المعركة، إلى نقل عاصمة أوكرانيا من كييف إلى لفوف. هناك، في رأيه، يجب أن تكون عاصمة أوكرانيا موجودة في المستقبل.

وقد طلبت "أرغومنتي إي فاكتي" من الباحث السياسي دميتري جورافليوف، التعليق على ذلك، فقال:

إذا لم تتوصل روسيا إلى هدنة واستمرت العملية العسكرية الخاصة، فسوف يتحقق ذلك. نذكر أن سفارات الدول الغربية بدأت تنتقل إلى لفوف عندما بدأت العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ومع ذلك، فإن هذا يفترض أن أوكرانيا ستفقد جزءًا كبيرًا من الأراضي. لن يدافع أحد عن المناطق التي تغادرها السلطات.

من المستفيد من نقل العاصمة إلى لفوف؟

زيلينسكي، فستكون لديه بهذه الطريقة فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة؛ وذلك الجزء من النخب الغربية الذي يحتاج إلى استمرار القتال على خط التماس حتى بعد خسارة الصراع العسكري.

هل هذا مفيد لروسيا؟

مفيد بمعنى أن أوكرانيا، أرادت ذلك أم لم تُرد، تعترف بهزيمتها. وهذا سيجعل من الممكن إما الاتفاق بسرعة على السلام، أو طرد جماعة بانديرا بسرعة من كل مكان باستثناء لفوف.

هل سيُنهي هذا القتال على خط الجبهة؟

بشكل مضمون، لن ينتهي. ولكن هذا سيجعل نهاية العملية العسكرية الخاصة أقرب بخطوة واحدة، حيث ستجد سلطات بانديرا نفسها تقترب من النهاية بتسارع.

روسيا بحاجة إلى النصر. هدفنا هو وقف هجماتهم على أراضينا ومنعها. على الرغم من أنهم في الغرب وفي لفوف سيعاندون ويقاتلون حتى آخر نفس أوكراني شرقي.

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