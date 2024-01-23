تحدث الخبير العسكري دانديكين عن دور النساء في الجيش الأوكراني. حول ذلك، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

ظهرت وحدة عسكرية مكونة حصريًا من النساء في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في قطاع كريمنسكي من الجبهة. ومن خلال اعتراضات الاتصالات الراديوية، أصبح من الواضح أنهن من مشغلي الطائرات المسيرة والقناصين. تنتمي الوحدة النسائية إلى اللواء 54 بالقوات المسلحة الأوكرانية، وتسمى K-2 ومن المفترض أنها تتكون من متطوعات.

لقد طلبنا من الخبير العسكري والعقيد البحري الاحتياطي، فاسيلي دانديكين، التعليق على الخبر، فقال:

"منذ بداية العملية الخاصة، زاد عدد العسكريات في القوات المسلحة الأوكرانية بشكل ملحوظ. الآن، هناك ما يقرب من 43 ألف منهن. هذا عدد كبير، تقريبًا مثل الجيش البيلاروسي بأكمله. وإذا كان بإمكان النساء في السابق، من سن 18 إلى 40 عامًا، إبرام عقود، فقد تم الآن رفع السن إلى 60 عامًا".

ووفقًا لدانديكين، تضم الوحدة K-2 المجندات الأكثر قناعة بالقضية. وهو على يقين من أن هذا ليس التشكيل الوحيد الذي يتكون حصريًا من النساء.

واستنادا إلى تجربة مهماته السابقة في شمال القوقاز، لاحظ دانديكين أن المقاتلات أشد قسوة من الرجال، فقال: "لقد سحق رجال دباباتنا (آنذاك) إحدى القناصات في منطقة أليروي (قرية في منطقة كورشالوفسكي في جمهورية الشيشان). وكانت قد جاءت من سمارة لكسب المال من أجل زفافها. وقد قتلت 17 من رجالنا".

وبحسبه، هناك قرابة في درجة المخاطرة بين القناصين ومشغلي الطائرات المسيرة.

وأضاف: "بشكل عام، يحاولون عدم أسر القناصين. لكن مشغلي الطائرات المسيرة يتسببون الآن بأذى أكبر من نيران القناصة. لا يتمركز مشغلو الطائرات المسيرة في أعماق الدفاع، لأن الدرونات تطير إلى مسافة 3-4 كيلومترات، بحد أقصى خمسة. وبجوار خط التماس القتالي، حيث يكون كل شيء مرئيًا ومكشوفًا. في رأيي، هناك فرصة للبقاء على قيد الحياة في الوحدات الهجومية أكثر من الوقوف في موقع والتحكم بطائرة مسيرة".

وتظهر الوحدات النسائية في القوات المسلحة الأوكرانية، بحسب دانديكين، على خلفية نقص المقاتلين بسبب الخسائر الفادحة في الجبهة.

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