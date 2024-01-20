البيت الأبيض يحتاط لسقوط نتنياهو

الولايات المتحدة مستاءة من تأرجح إسرائيل في سياستها تجاه قطاع غزة. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

قالت مصادر رفيعة المستوى لشبكة NBC إن البيت الأبيض يستعد الآن لوضع يُحتمل أن تنهار فيه حكومة نتنياهو. وبحسبهم، فإن الرهان على أن رئيس الوزراء "لن يبقى إلى الأبد" تم بعد زيارة بلينكن إلى إسرائيل. ويقول المسؤولون إن وزير الخارجية تلقى خلال رحلته رفض نتنياهو لجميع بنود جدول الأعمال حول قطاع غزة، باستثناء واحد هو الحاجة إلى التخلي عن مواجهة واسعة النطاق مع جماعة حزب الله اللبنانية.

وفي محاولة للنأي بنفسه عن نتنياهو، عقد بلينكن اجتماعات فردية مع أعضاء الحكومة العسكرية السياسية الإسرائيلية وشخصيات أخرى، بما في ذلك زعيم المعارضة يائير لابيد، حسبما ذكرت مصادر شبكة إن بي سي.

بدأ وزير الخارجية الأمريكية، عمدًا، رحلته إلى الشرق الأوسط، وهي الرابعة منذ بداية حرب غزة، بزيارة الدول العربية في المقام الأول ليقدم لنتنياهو لاحقًا خطةً لما بعد الصراع، تؤكد على رؤية اللاعبين الإقليميين الآخرين.

وتقول مصادر NBC إن الإنجاز الرئيس لبلينكن كان تلقي وعود شفهية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأربعة قادة آخرين للمساعدة في إعادة بناء قطاع غزة بعد انتهاء القتال. بدوره، وعد ولي العهد السعودي بمواصلة عملية التطبيع الكاملة مع إسرائيل، إذا أعطى نتنياهو للفلسطينيين الفرصة لإقامة دولتهم الخاصة.

نتنياهو لم تعجبه هذه المبادرات، رغم أن واشنطن ترى فيها تحولا.

ويبدو أن الولايات المتحدة تأخذ الآن موقف العالم العربي بعين الاعتبار بشكل أكبر. وهذا ما أثبته خطاب بلينكن في حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. فشدد على أن جميع الدول العربية، مثلها كمثل الولايات المتحدة، مقتنعة بأن حل الصراع يجب أن يشمل تشكيل الدولة الفلسطينية وتغيير بنية القيادة الفلسطينية، فمن دون هذا "التكامل مستحيل".

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