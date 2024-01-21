دعا القائد السابق لحلف شمال الأطلسي الغرب إلى مساعدة أوكرانيا في مهاجمة شبه جزيرة القرم الروسية. حول ذلك، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

قال القائد السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال فيليب بريدلاف، لصحيفة The Hill: "يجب على الغرب أن يساعد أوكرانيا في ضرب شبه جزيرة القرم". وبظنهم أن روسيا سوف تضطر بعد ذلك إلى إعادة النظر في موقفها في المنطقة.

للتعليق على ذلك، طلبنا من مدير مركز دراسة الصراعات العسكرية والسياسية، أندريه كلينتسفيتش، فقال:

ينبغي أن نفهم أن نشاط القادة العسكريين السابقين مثل قائد الجيش الأمريكي في أوروبا، الفريق المتقاعد بِن غودجز، وكذلك القائد الأعلى السابق لقوات الناتو في أوروبا، الجنرال فيليب بريدلاف، من صميم عمل مجموعات الضغط. فهم يعملون مقابل الأموال المدفوعة لهم. يعد هذا أحد الخيارات لجذب انتباه القوى العالمية بطريقة أو بأخرى لدعم أوكرانيا، على خلفية التخفيض شبه الكامل للإمدادات من الولايات المتحدة.

ولا ينبغي الاستسلام للوهم بأن هذه الأشياء كلها ستتوقف الآن. نسمع، كل يوم تقريبًا، أخبارًا عن إسقاط طائرات مسيرة معادية فوق منطقة أو أخرى من الأراضي الروسية. نعرف ما التدابير المضادة التي يجب أن نتخذها. وتشمل أنظمة الدفاع الجوي والتأثير في عمق دفاعهم، واستهداف مستودعات القوات المسلحة الأوكرانية، ونقاط نشر مرتزقة الناتو. كما حدث مثلا في خاركوف حيث قُتل نحو 60 مرتزقا. إننا نتصرف بكفاءة. والمجمع الصناعي العسكري الروسي، الذي وصل الآن إلى طاقته القصوى، ينتج من الأسلحة ما يفوق ما تنتجه كل الدول الغربية مجتمعة. وربما يتفكك حلف شمال الأطلسي أيضاً، لكن الأمر سيستغرق سنوات.

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