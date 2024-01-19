رفضت بكين عقد اجتماع بين رئيس حكومتها والرئيس الأوكراني، فأغلظ زيلينسكي القول بحق المسؤول الصيني. حول مضاعفات ذلك، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

أهم خبر دبلوماسي صدر عن المنتدى الاقتصادي في دافوس هو أن بكين رفضت عرض كييف عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقد سألت "أرغومينتي إي فاكتي" مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة في المدرسة العليا للاقتصاد، فاسيلي كاشين، عن الأمر، فقال في الإجابة عن السؤال التالي: لماذا رفضت الصين اللقاء؟

كان سيكون من المنطقي بالنسبة لهم التفاوض مع زيلينسكي الآن، لو رأوا أن بإمكانهم لعب دور مهم في التسوية الروسية الأوكرانية. فموقفهم، في جوهره، هو ضرورةالاتفاق بسرعة على وقف إطلاق النار وبدء حوار حول التسوية السياسية. وتنفي أوكرانيا هذا الموقف. فلا يزال زيلينسكي متمسكاً بموقف "حدود 1991". لا أحد يؤمن بها، بما في ذلك في الغرب، لكن زيلينسكي لا يتخلى عن ذلك.

وكانت أوكرانيا بحاجة إلى هذا الاجتماع لتعزيز مكانة زيلينسكي وإظهار أن لديه قناة لإجراء محادثات مع الصين. أما الصين فلن تكسب شيئًا من هذا على الإطلاق، لأنها ببساطة ستسمع ردة فعل سلبية على مبادرة قيادتها. لذلك تجنبوا الاجتماع.

ويبدو أن زيلينسكي تأثر عاطفياً بهذا الأمر، وكانت هناك فورة انفعالية، عندما قال إن لي تشيانغ ليس في مستواه. وأظن أن بكين سمعت رسالته. أعتقد بأن الدبلوماسية الأوكرانية في الاتجاه الصيني ستواجه عواقب لغو زيلينسكي.

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