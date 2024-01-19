كيف يضمن الجمهوريون الفوز؟

إن العالم يحكمه أولئك الذين يظهرون. والديمقراطيون يلعبون اللعبة كما يجب. فما هي المهارات التي يتفوق فيها الديمقراطيون على الجمهوريين وفق جيسون شافيز في فوكس نيوز؟

إن الجائزة الحقيقية هي الفوز في الانتخابات في نوفمبر. وأنا كجمهوري محافظ خدم في الكونغرس لأكثر من ثماني سنوات، سأورد لكم خمسة أسباب تجعل الديمقراطيين يفعلون الأشياء الصحيحة:

اعتماد الديمقراطيين على النقابات العمالية ونقابات الموظفين العموميين، وتحويل مبالغ ضخمة إلى المنظمات غير الربحية المسيّسة والمعفاة من الضرائب والتي تفلت من العقاب في المحصلة. الحماس: لقد قيل منذ فترة طويلة إن الحماس يفوز في الانتخابات. والديمقراطيون يدفعون الناس إلى التصويت من خلال استخدام مبادرات الاقتراع؛ مثل حقوق الإجهاض، وتشريع الماريجوانا. الحضور الإعلامي: إن اعتماد الديمقراطيين على وسائل الإعلام التقليدية تهيئ لهم الدعم، في حين تقوم بشيطنة الجمهوريين والمحافظين. ومع الأسف فإن معظم وسائل الإعلام التقليدية تدعم الديمقراطيين. الوعود: يلعب الديمقراطيون دور سانتا كلوز. فهم يروجون أن جميع المشاكل يمكن حلها عن طريق منح الحكومة المزيد من الأموال. ولذلك فإن المنفق الأكبر هو الذي يفوز، والناس يرغبون في الاعتماد على الدعم الحكومي. التحدث من القلب: يشرح الديمقراطيون قضاياهم التي يؤمنون بها ولماذا يؤمنون بها. فقد أقنع الديمقراطيون الناخبين بأنهم مهتمون أكثر، وأنهم على استعداد لإنفاق المزيد. وسوف ينجح الجمهوريون عندما يوصلون فكرة أن الناخبين قادرون على إنفاق أموالهم بفعالية أكثر من الحكومة بإخلاص.

إن اهتمام الجمهوريين بالقضايا الخارجية كإبطاء التمويل الإيراني للحوثيين بنسبة 15%، هو أقل أهمية للناخبين من جعل حياتهم الشخصية أفضل. ويرى الكاتب أنه ما لم يتبنى الجمهوريون سياسة "نحن نهتم أكثر" بعمق، فقد تميل الكفة لصالح الديمقراطيين مرة أخرى.

المصدر: فوكس نيوز

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