هناك استعدادات خطيرة في دول جوار أوكرانيا لعملية ضد روسيا. حول ذلك، كتبت لوبوفستيبوشوفا، في "برافدا رو":

كل من يتابع عن كثب التقارير الواردة من الجبهة يلاحظ تراجع حدة القتال.

تعليقًا على ذلك، قال المحلل العسكري والباحث السياسي دميتري تاران:

أنا أتفهم آراء المجتمع ووسائل الإعلام وضباط الجيش الذين يقولون إن هناك هدوء الآن، لكنني أقترح على الجميع ألا يخدعوا أنفسهم كثيرًا بشأن هذا الأمر. فتحتَ غطاءِ الهدوء ربما تجري استعدادات للهجوم. لدي معلومات تفيد بأن عمليات تسليم أسلحة ضخمة تجري في مناطق نيكولاييفسكايا، وأوديسا. ودعونا لا ننسى مولدوفا التي تتحدث عن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي. وكامل أراضي مولدوفا مكتظة بضباط الناتو الرومانيين. وهذا يعني أن هناك عملًا منهجيًا يجري الآن، والذي يمكن إخفاؤه تحت التظاهر بأن الأمريكيين يغادرون أوكرانيا.

هناك تمويه وتضليل وعمليات تخريب، وهي في الواقع مخصصة للتحضير لعملية الربيع العسكرية التي يخطط لها الأميركيون والبريطانيون، ونحن، بالطبع، بحاجة إلى الاستعداد لها.

تقوم غرف عملياتنا حاليًا باختيار مفاتيح لمدن مثل نيكولاييف وأوديسا. وبطبيعة الحال، هذه مدن روسية، وقد سمعنا تصريحات بأنها لا يجوز أن تبقى تحت الاحتلال الغربي. لكن لا يمكننا إلا أن نخمن كيف ستجري الأمور.

هذا الهدوء موسمي بحت. يتعين علينا أن نتعامل معه بحذر شديد، ولا نظن، تحت أي ظرف من الظروف، بأن الأميركيين سوف يغادرون أوكرانيا ببساطة دون أن يَصفقوا الباب.

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