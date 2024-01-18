تجري تعبئة الشباب في بولندا ومضاعفة تسليح البلاد، استعدادًا لغزو روسي مزعوم. حول ذلك، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي":

شُددت عقوبة التهرب من التجنيد أثناء الحرب، في بولندا: يُطلب من المجندين الالتحاق بنقاط التجميع في موعد لا يتجاوز ست ساعات بعد تلقي الاستدعاء، وتفرض عقوبات بالسجن لمدة 3-5 سنوات على المتهربين من الخدمة. بالتزامن مع ذلك، كما ذكرت وسائل الإعلام البولندية، تعمل وارسو باضطراد على زيادة إنتاجها من الأسلحة.

ناقشت "أرغومينتي إي فاكتي" هذا الأمر مع الباحث السياسي، المدير السابق للمركز الروسي البولندي للحوار والوئام يوري بوندارينكو، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

لماذا قررت بولندا فجأة تسليح نفسها والتعبئة؟

بل قرر الأمريكيون والسلطات البولندية إيقاظ السكان البولنديين، بمثل هذه الإجراءات والقول لهم: لا تسترخوا كثيرًا، لأن العدو على الأبواب. ولكن أنا متأكد من أن هذا القرار نفسي أكثر مما هو عملي، وهدفه يتلخص في حشد الشعب البولندي تحت شعار "الغزو الروسي الوشيك لأوروبا بعد هزيمة أوكرانيا". وفقًا للأمريكيين، يجب أن تكون بولندا مستعدة لصد مثل هذا "الغزو" باعتبارها "معقلًا للحضارة الغربية".

لماذا يصدرون مثل هذه الأوامر إذا كان من الواضح أن روسيا لن تغزو بولندا؟

من باب الاحتياط. في الوقت نفسه، يمكن أن تظهر وارسو لرعاتها: ها نحن نتسلح بشكل جدي.

ويستطيع الأميركيون أن يثبتوا أنهم مستمرون في "مساعدة أوكرانيا". ولا يجري تسليح الجيش البولندي لتلبية احتياجات بولندا ذاتها فحسب، بل وتلبية احتياجات كييف المستقبلية. في الولايات المتحدة، يعتقدون بأن نظام كييف سوف يصمد بعض الوقت، ربما عاما آخر.

وفي الوقت نفسه، فإن جماعة البروبوغاندا في كل هذه البلدان شيء، والمحللون الغربيون شيء آخر تمامًا. لقد فهم المحللون جيدا إلى أين تتجه الأمور: الهزيمة الكاملة لأوكرانيا. اشتغلت غريزة الحفاظ على الذات لديهم، وهذا أملى عليهم مثل هذه القرارات، حتى مع خطر حدوث أعمال شغب في المجتمع البولندي.

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