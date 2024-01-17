ترامب يحقق انطلاقة جيدة في السباق الرئاسي

بات ترامب المرشح المفضل، وبفارقٍ قياسي، في ولاية أيوا. حول تزايد حظوظ ترامب بالفوز ببطاقة الجمهوريين للترشح لولاية رئاسية جديدة، كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

انتهت، في الولايات المتحدة، الانتخابات الحزبية الداخلية للمرشح الرئاسي الجمهوري في ولاية أيوا. حقق الرئيس السابق دونالد ترامب انتصارا ساحقًا، حيث حصد أكثر من نصف الأصوات في مؤتمر لأنصار الحزب. وتطابقت نتائج منافسيه الرئيسيين بشكل شبه كامل مع بيانات الاستطلاعات الأولية. واحتل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي المركز الثاني،وبقيا في السباق.

وفي الصدد، قال أستاذ العلوم القانونية ألكسندر دومرين، إنه لا يرى كثيرًا مما يمكن أن يمنع ترامب من الوصول إلى الجولة الأخيرة من الانتخابات. فـ "الجمهوريون متعطشون للانتقام. وإذا لم يُحكم على ترامب بالسجن، وظل في قيد الحياة، فسيكون هو من سينطق باسم الجمهوريين في 5 نوفمبر، على الرغم من أن موظفي الحزب لا يحبونه".

كما حذر دومرين من الاستنتاجات المتسرعة بشأن مسار الحملة الانتخابية. فبحسبه، لا يزال هناك كثير مما هو غير معروف، بما في ذلك من سيكون منافس ترامبالديمقراطي. فمسألة ترشيح جوزيف بايدن لولاية ثانية ليست محسومة بعد. "هناك خياران أو ثلاثة خيارات أخرى. ومن بينها ترشيح ميشيل أوباما، التي "سيلوح في الأفق خلفها ظل زوجها باراك أوباما". ولذلك، ستظل هناك تقلبات مثيرة للاهتمام قبل الانتخابات. على الرغم من أنه ينبغي، بالطبع، أن نتذكر أن الرئيس، في الولايات المتحدة، عادة ما يُمنح فرصة لإعادة انتخابه إذا لم يتخل هو نفسه عن هذه الفكرة".

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