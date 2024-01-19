تقدمت القوات الروسية على محاور مهمة، وسيطرت على مواقع جديدة. حول ذلك، كتب دميتري نيفزوروف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

يتكهن المحللون الغربيون وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية بتوقيت واتجاهات الهجوم الروسي القادم. فإما أن يحدث عندما يثبت الجليد، أو عندما يصبح الجو أكثر دفئًا؛ إما بالقرب من خاركوف، أو نحو نيكولاييف وأوديسا. بشكل عام، بينما كان العدو يُبصّر في القهوة، بدأ الجيش الروسي تقدمًا بطيئًا ولكن بثقة إلى الأمام.

يقول الخبير العسكري غينادي أليخين: "من الغريب إلى حد ما قراءة التحليل الغربي وتوقعات العمليات العسكرية في أوكرانيا، فتوقعاتهم تعتمد التوقعات فقط على الظروف الجوية والوقت من العام. نعم، بالطبع، لا بد من مراعاة عامل الفصل. لكن تحميل أهمية استثنائية لهذا الأمر ليس خاصية روسية. لقد قام الجيش الروسي دائمًا بحل المشكلات دون النظر إلى الوقت من العام: فنحن نعرف كيفية العمل في الشتاء والصيف. ولذلك، فإن ما نراه الآن في أجزاء مختلفة من خط التماس القتالي يتناسب تمامًا مع مفهوم "الدفاع النشط"، الذي تنفذه القوات المسلحة الروسية بشكل منهجي. حشد قوات مجموعة "غرب" في اتجاه كوبيانسك يشير إلى "تحسّنٍ في تمركز وحداتنا على طول خط المواجهة".

وكما أشار الخبير العسكري يوري بودولياكا، فإن إجراءات القوات الروسية تشبه الاستطلاع بالقوة، والذي عادة ما يتبعه هجوم. فالمدفعية تواصل "تمهيد" مواقع العدو في منطقة غابات سيريبريانسكي، وفي منطقة سيفيرسك وتورسكوي ويامبولوفكا. وفي منطقة ماكييفكا بجمهورية لوغانسك، تمكنت القوات من اختراق جبهة بعمق 1.7 كيلومتر وعرض أكثر من كيلومترين. انسحب العدو وعززت الوحدات الروسية مواقعها وتقدمت قوات احتياطية.

"نحن في انتظار الهجوم. "نحن مستعدون لذلك"، يقول العسكريون الروس الذين تمكنا من التحدث معهم في اتجاه زابوروجيه. "لقد حان الوقت لتحرير المدن والقرى من الألمان".

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