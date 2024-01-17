قراءة في انتصار ترامب الكاسح في أيوا

كانت النتيجة متوقعة في أيوا، وتم تتويج ترامب رسميا كحامل للواء حزبه لعام 2024. كيف رأت كارين تومالتي المشهد في واشنطن بوست؟

رغم التدني الشديد لدرجات الحرارة في دي موان في أيوا إلى ما دون 22 تحت الصفر، والرياح الشديدة التي رافقت مؤتمرات الحزب الجمهوري، والتي كان من المفترض أن تجعل الإقبال على التجمع الحزبي الجمهوري قليلا، إلا أن كل ذلك لم يمنع من انتصار ترامب.

كان فوز ترامب في ولاية أيوا واضحا لدرجة أن وكالة أسوشييتد برس وصفت السباق بعد نصف ساعة من بدء المؤتمرات الحزبية. وجاء إعلانها مبكرا جدا لدرجة أنه في بعض دوائر الولاية الانتخابية، والبالغ عددها 1657 دائرة، كانت الخطب التمهيدية نيابة عن المرشحين لا تزال جارية، ولم تتح الفرصة لرواد التجمع لكتابة أسماء مرشحيهم على قصاصات من الورق.

إن تحول الحزب الجمهوري الآن إلى حزب ترامب ليس بالخبر الجديد، لكن مقارنة النتائج الكاسحة في الولاية لعام 2024 بنتائج عام 2016، توضح عمق واتساع هذا الاستيلاء بشكل صارخ.

في استطلاع أجرته شبكة CNN لسكان أيوا عند دخولهم المؤتمرات الحزبية، أشار الثلثان إلى أنهم يعتقدون أن فوز بايدن عام 2020 على ترامب كان غير شرعي.

ومع وجود المرشح الأوفر حظا في وضع غير مسبوق من الحملات الانتخابية، قال حوالي 6 من 10 أشخاص إنهم يعتبرون ترامب مناسبا للرئاسة.

ووصل تأييد القاعدة الجمهورية لترامب لدرجة أنهم يتبنون فكرة أنه ضحية لنظام قانوني تحول لسلاح ضده. وبذلك حوّلوا المشاكل القانونية إلى رصيد انتخابي لصالح دونالد ترامب.

المصدر: واشنطن بوست

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