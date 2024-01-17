بين ثلاثة سيناريوهات وضعها الغرب لأوكرانيا، هناك واحد يفترض انتصار كييف. لكن حتى هذا السيناريو فات أونه. حول ذلك، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي":

قال القائد الأعلى السابق لقوات الحلفاء في أوروبا، الجنرال فيليب بريدلوف، إن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة للصراع في أوكرانيا، وفق اثنين منهما روسيا تنتصر.

وأضاف: "إذا لم نفعل أي شيء مختلف عما نفعله الآن، فسوف ينتهي الأمر بأوكرانيا إلى الهزيمة، لأن روسيا لديها مزيد من الناس والموارد". أما السيناريو الثاني، بحسب الجنرال، فـ "سوف يتحقق إذا رفض الغرب تمويل أوكرانيا، وسيؤدي إلى تبعية أوكرانيا الكاملة لروسيا". وفقط إذا أعطت الدول الغربية أوكرانيا "كل ما تحتاجه"، فإن نظام كييف يمكن أن "يفوز" في الصراع مع روسيا. وفي الوقت نفسه، لم يحدد بريدلوف نوع الفوز ونوع النصر الذي تحدث عنه.

ناقشت "أرغومينتي إي فاكتي" هذا الأمر مع المحلل العسكري، محرر مجلة "ترسانة الوطن"، أليكسي ليونكوف، فقال: "يحاول الجنرال بريدلوف التنبؤ بشيء لا يمكن تحقيقه من حيث المبدأ. فحتى لو حصلت أوكرانيا على كل الأسلحة اللازمة، فهذا لن يقود إلى تغيير كبير. أضاعت أوكرانيا الفرصة التي أتيحت لها في العام 2022، بعد ما يسمى بـ "هجوم خاركوف". لو تم منح كييف في ذلك الوقت مزيدا من القوات والموارد، وتم تدريب مزيد من الجنود، لكان الوضع على خط التماس القتالي أكثر صعوبة بالنسبة لقواتنا. لكن الخصم لم يُقْدم على ذلك. بدأ في التحضير للهجوم التالي، أو ما سمي بـ "الهجوم المضاد" الذي نجح في الفشل".

"مشكلة أوكرانيا الرئيسية ليست في توريد المعدات العسكرية والأسلحة، إنما في جودة تدريب الأفراد. قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تقدير موارد التعبئة في أوكرانيا بأنها مساوية تقريبًا لموارد التعبئة في روسيا، أي في حدود مليوني جندي. ومع ذلك، فإن طبيعة الأعمال القتالية في العملية العسكرية الخاصة تشير إلى أن أوكرانيا قد استنفدت هذا المورد منذ فترة طويلة. نتيجة لذلك، يذهب كبار السن والمعوقين فقط إلى المعركة".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب