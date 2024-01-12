الصراع في غزة يمكن أن يوقظ خلايا حزب الله النائمة في الولايات المتحدة

المسؤولون الأمريكيون متخوفون من عمليات إرهابية ترتّبها طهران في الولايات المتحدة. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

تحذّر إدارة الرئيس جوزيف بايدن من خطر قيام جماعة حزب الله اللبنانية، التي تنسق سياستها مع إيران، بشن هجمات لا تستهدف فقط العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين المنتشرين في الشرق الأوسط، إنما وضد أهداف في الولايات المتحدة نفسها.

فقد قال أربعة مسؤولين قاموا بمراجعة المعلومات الاستخبارية، لصحيفة بوليتيكو، إن تصاعد الأعمال القتالية في قطاع غزة يزيد من خطر مواجهة الولايات المتحدة إرهابيين محليين.

وقال أحد المصادر إن حزب الله قد يستغل قدرته على زرع أشخاص في أماكن مختلفة لفعل شيء ما، في إشارة إلى هجوم محتمل على الولايات المتحدة. وبحسبه، "هذا مدعاة للقلق". وتؤكد بوليتيكو أن أي سيناريو لهجوم إرهابي في الداخل أو هجمات في الخارج، سيكون بمثابة ضربة لإدارة بايدن، التي تسعى حتى الآن إلى الحيلولة دون توسع الصراع بين إسرائيل وحماس إلى حرب إقليمية أوسع وتجنيب نفسها تغيرات هي بغنى عنها.

وتجتذب أمريكا اللاتينية اهتماما خاصا من وجهة نظر النفوذ الإيراني. ويشتبه في قيام مبعوثي حزب الله، منذ عقود، بتهريب المخدرات وبأنشطة مالية غير قانونية وحتى تهريب الأسلحة في المنطقة.

ويرى المحللون الأمريكيون أن المشكلة خطيرة للغاية، على خلفية استمرار العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة مع الحد الأدنى من المحاولات الأمريكية لمنع حليفتها في الشرق الأوسط من استخدام العنف المفرط. ويلفت المجتمع الأكاديمي الأمريكي الانتباه إلى أن محاولات تنظيم هجمات إرهابية في الخارج تزايدت بشكل ملحوظ، بعد 7 أكتوبر. وهكذا، فقد تم إحباط عمليات ضد حاملي جوازات سفر إسرائيلية في الأرجنتين والبرازيل ودول أخرى. لذا، فإن احتمال تحول الولايات المتحدة إلى ساحة لمثل هذه الهجمات لا يبدو أقل واقعية.

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