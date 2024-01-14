تدور أحاديث عن استعداد الجيش الروسي لاقتحام ثاني أكبر مدن أوكرانيا. حول ذلك، كتب دميتري نيفزوروف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

ظهرت مؤخرا شائعات في الصحافة الغربية والأوكرانية عن أن الجيش الروسي يخطط لشن هجوم واسع النطاق على الجناح الشمالي من منطقة العملية العسكرية الخاصة، خلال شهر يناير، بهدف السيطرة على كوبيانسك وخاركوف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقد طلب مراسل "أرغومينتي إي فاكتي" من الخبير العسكري غينادي أليخين التعليق على ذلك، فقال:

قرأت افتراضاتهم، لكن لا يمكنني تسميتها سوى "تبصير في فنجان قهوة". لا ينبغي الانقياد إلى هذه التسريبات الرخيصة. مما لا شك فيه أنهم يرغبون في جر الجيش الروسي إلى معارك المدن. في أي توازن للقوى، يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة، سواء بين المدافعين أو أولئك الذين يقتحمون مجمعات المدن. لذلك، لن يكون هناك هجوم على خاركوف، ولا على كوبيانسك. لدى هيئة الأركان العامة الروسية خيارات كافية لوضع العدو في موقف يضطر فيه إلى التراجع.

هل تقصد ضربة محتملة من بيلغورود والالتفاف على خاركوف؟

هناك العديد من الخيارات: ضرب الجناح، والتغطية من عدة جوانب. لكن، لا معنى للتكهن بخطط الجيش الروسي. في أيامنا هذه هناك كثير من "الخبراء" الذين يخترعون ببساطة "عمليات هجومية". وأكرر أن الجيش الروسي لن يقتحم بغباء مدينة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، تحت أي ظرف من الظروف. ومع ذلك، ينبغي توقع تفعيل عمليات القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك-خاركوف في المستقبل القريب.

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