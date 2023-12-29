ينتظر أن تعمل في اليابان أقوى محطة للطاقة النووية في العالم. حول ذلك، كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

وافقت الحكومة اليابانية على استئناف تشغيل محطة كاشيوازاكي-كاريوا وهي أقوى محطة للطاقة النووية في العالم. ولكي يبدأ العمل، كل ما تبقى هو الحصول على الضوء الأخضر من السلطات الإقليمية. وبذلك يُرفع الحظر المفروض منذ عامين لأسباب أمنية. ومع ذلك، ففي الجوهر، توقفت محطة الطاقة النووية عن العمل بعد الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية، وما زال الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم يراهن على الطاقة النووية في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية.

تحتاج الصناعة اليابانية باستمرار إلى طاقة متطورة. والحاجة إلى زيادة الإنتاج لا تجعل الطاقة أرخص. ولذلك فإن اليابانيين يعتزمون تطوير الطاقة النووية، وإن كان ذلك مع قبول درجة من مخاطر السلامة.

تعليقًا على ذلك، قال كبير الباحثين في مركز الدراسات اليابانية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير نيليدوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "أولوية أمن الطاقة تهيمن على سياسات الحزب الليبرالي الديمقراطي. الصراع بين روسيا وأوكرانيا والوضع المعقد في مضيق تايوان لا يجعل البلاد أكثر مقاومة لأزمات الطاقة، على الرغم من أن افتتاح محطات الطاقة النووية يصاحبه مواجهات مع السلطات المحلية".

وبحسب نيليدوف، فإن تطوير الطاقة النووية في اليابان سيستمر، على الرغم من استياء المعارضة اليسارية.

واليابان ليست الدولة الوحيدة التي تعمل على زيادة إمكاناتها النووية السلمية. مثال صارخ آخر هو فرنسا. وبالعودة إلى العام 2021، نرى أن الجمهورية الخامسة كانت تنوي تخفيض كمية الطاقة المنتجة في محطات الطاقة النووية من 75 إلى 50%، ولكن بعد ذلك جرت مراجعة هذه الخطط.

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