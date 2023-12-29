تمكن أردوغان من بيع بضاعته نفسها لثلاثة مشترين في وقت واحد. حول مهارة الرئيس التركي في المساومة، كتب دميتري بافارين، في "فزغلياد":

وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي على بروتوكول التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. حدث هذا بعد وقت قصير من ظهور تقارير في الصحافة عن استئناف المناقشات هناك.

استمرت جميع المناقشات عدة ساعات فقط. بينما، في السابق، كان الأتراك يماطلون منذ أشهر ولم يعطوا توقعات واضحة للمستقبل، ما دفع السويديين إلى حافة الانهيار العصبي.

ينبغي التفكير بأن مثل هذه التغييرات الجذرية مرتبطة بحصول أنقرة على موافقة من واشنطن لبيعها مقاتلات F-16، ومن أوتاوا الكندية (أي عمليًا من واشنطن) لرفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى تركيا.

لقد فاز الرئيس رجب طيب أردوغان مرة أخرى. وقد أصبح هذا أمرًا مألوفًا في الواقع، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه لم يكتف ببيع التكامل الأطلسي في ستوكهولم فحسب، بل باعه عدة مرات للعديد من المشترين- الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا.

يمكن لرسام كاريكاتير أن يصور أردوغان بائعًا في سوق ضخمة، تجسدها تركيا في السياسة العالمية.

وهذا لا يعني أنه رجل بلا مبادئ. فهو، على سبيل المثال، لا يخدم الأرمن في السوق من حيث المبدأ. لكن تركيا تقوم بتجارة نشطة للغاية مع إسرائيل، بما في ذلك المواد الضرورية للجيش الإسرائيلي، على الرغم من أن أردوغان نفسه يدعو يوميًا إلى معاقبة رؤوس الجيش الإسرائيلي.

حقيقة أن تركيا حليف سيء وجشع للغاية سوف يتأكد منها، بدرجة أو بأخرى، جميع حلفائها الحاليين في دول الناتو.

لكن في الوقت نفسه، أردوغان جيد حقًا كتاجر، فهو ماهر في عقد صفقات ذكية لضمان مصالح سوقه.

كان اجتماع اللجنة البرلمانية التركية سريعًا. ولكن الآن يجب أن تجري الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي من قبل البرلمان ككل. وهكذا، سيكون بإمكان أردوغان الترويج لبضاعة توسع الناتو في الشمال للمرة الرابعة.

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