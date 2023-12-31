تشير استبيانات الرأي إلى تحسن المزاج العام الروسي والشعور بالوحدة الوطنية والاعتزاز بالوطن. حول ذلك كتبت تاتيانا أنطونوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

بالنسبة لروسيا، تبدو "نتائج 2023" متفائلة للغاية. تم الحفاظ على الاستقرار السياسي، وأجريت الانتخابات في المناطق الجديدة، وتكاتف الناس مع الزعيم الوطني. وفي الوقت نفسه، حددوا أخيرًا أهم قيمة في حياتهم.

فلا عجب أن ينظر الروس، مع هذه النتائج، إلى العام الجديد، 2024، بتفاؤل. يتجلى ذلك من خلال البيانات التي يجمعها بانتظام معهد الخبراء للبحوث الاجتماعية (EISR). فمقارنة بنهاية العام 2022، تغير المزاج في المجتمع بشكل كبير وأكتسب زخمًا إيجابيا واضحا.

يسجل علماء الاجتماع أيضًا تغيرات في المشاعر العامة. فقال رئيس قسم الأبحاث السياسية في VTsIOM، ستيبان لفوف، إن الاستطلاعات مكنت من وضع قائمة بالقيم الرئيسية بالنسبة للروس. جاءت العائلة أولاً، والقيمة الثانية هي الاعتزاز بالوطن. واحتلت الذاكرة التاريخية المركز الثالث، أما الحياة والصحة وحقوق الإنسان بين مواطني روسيا لجاءت في المركز الرابع فقط من حيث الأهمية.

ومن المثير للاهتمام أن 60% من المشاركين في الاستبيان هذا العام أجابوا بأنهم يشعرون بوجود قدر أكبر من الاعتزاز بالدولة في المجتمع. وأفاد 92% بأن اعتزازهم ببلدهم أمر مهم بالنسبة لهم شخصيًا.

علاوة على ذلك، يرى الروس الآن أنهم متحدون.

وقال ستيبان لفوف: "في العام 2022، كانت هناك زيادة هائلة في مؤشرات الوحدة الوطنية. بينما في العام 2021، رأى أغلبية مواطنينا (61%) غياب الوحدة الوطنية. في العام 2022، أجرينا الاستطلاع في نوفمبر/تشرين الثاني، وسجلنا وضعاً معكوساً: أشار 58% من المواطنين إلى وجود وحدة وطنية في المجتمع. إننا نحظى بدعم شعبي لسياسة الحكومة".

وأوضح أن دعم النهج السياسي هو أحد العناصر التي تسمح بالحديث عن التكاتف.

وقال ممثلVTsIOM: "منذ 22 مارس وحتى يومنا هذا، شهدنا مستوىً عالٍ مستمرًا من الموافقة على أنشطة الرئيس، فهناك ما يتراوح بين 74٪ و78٪ يوافقون على أنشطة رئيس روسيا".

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