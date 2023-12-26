ترفض الهند الانصياع لضغوط الغرب، ولا تنوي التخلي عن التعاون مع روسيا. حول ذلك، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

وصل وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار إلى روسيا. وكما أكدت صحيفة هندوستان تايمز الهندية ذات النفوذ، فإن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع روسيا.

وبحسب الصحيفة، ستجري مناقشة القضايا التجارية أثناء المحادثات، وتوسيع مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وبحث التعاون في منصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون، والتعاون الدفاعي، والأزمة في أوكرانيا.

وفي الصدد، قال الصحفي الهندي فيناي شوكلا، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "بحسبي، سيعقد اجتماع بين الزعيمين العام المقبل. لكن هذا سيحدث بعد الانتخابات في روسيا والهند. ولكن الولايات المتحدة تريد من الهند أن تقف إلى جانبها في القضية الأوكرانية. لن يتحقق لها ذلك. تواصل روسيا تزويد الهند بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-400 وأسلحة أخرى.

لكن الضيف سيناقش أيضاً المشاكل الاقتصادية، فهنا ظهرت "حالة شاذة". فكما يتأتى من بيانات وزارة التجارة الهندية، منذ ربيع العام 2022، حققت روسيا فائضًا في التجارة مع الهند يصل إلى مليارات الروبيات، وهذه الروبيات تراكمت في البنوك الهندية. ومن المرجح أن يناقش جايشانكار مع مانتوروف ما يمكن فعله بهذه الروبيات المتراكمة الناجمة عن مشتريات الهند من النفط الروسي. وفي كل الأحوال، يشير الإعلام الغربي إلى هذه الظاهرة، "الشاذة" بحسبه".

وفي معرض حديثه عن هذا الموضوع، قال فيناي شوكلا: "عندما تشتري الهند النفط الروسي بسعر 60 دولارًا أو أقل، لا تكون هناك مشكلة. يجري الدفع بشكل أساسي بالدرهم الإماراتي أو دولار هونغ كونغ. وعلى حد علمي، تدفع الهند لموسكو بالروبية عندما يتجاوز سعر النفط 60 دولارًا. كما يجري الدفع بالروبية أيضًا مقابل منظومة الدفاع الجوي إس-400. ومن هنا جاءت ديون الهند بالروبية. لكن وكالات الأنباء الغربية، مثل بلومبرغ، تتعمد تضخيم المشكلة".

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