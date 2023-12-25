صراع تركيا مع المقاتلين الأكراد في العراق يدخل مرحلة الصدمة

تهاجم تركيا أراضي العراق وسوريا، في تصعيد جديد. حول علاقة ذلك بطلب تركيا التزوّد بطائرات إف-16 الأمريكية وتحديث أسطولها منها، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

صباح 24 كانون الأول/ديسمبر، زار وزير الدفاع التركي يشار غولر مواقع القوات المسلحة التركية بالقرب من الحدود مع العراق. وأمضى الليل بأكمله في إدارة عمليات تدمير أهداف حزب العمال الكردستاني في العراق وعلى الأراضي السورية.

وكان سبب الضربة الهجوم على مواقع تركية نظمه حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وأدى إلى مقتل 12 جنديا تركيا.

إن محاولة أنقرة زيادة الضربات في العراق يمكن أن تؤدي إلى فتور العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد. ففي العام 2022، كانت الاتصالات بين البلدين على شفا أزمة بسبب القصف المدفعي لموقع سياحي في محافظة دهوك الشمالية، أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وتشكل الهجمات عبر الحدود ضغطًا إضافيًا على أسطول طائرات F-16 التركي. فلا تزال أنقرة تنتظر موافقة واشنطن على طلب تحديث مقاتلاتها وتوريد نماذج جديدة من مقاتلات الجيل الرابع هذه. ويبدو أن هذه القضية مرتبطة بشكل وثيق باستعداد تركيا للموافقة على طلب السويد الانضمام إلى الناتو.

تخطط لجنة الشؤون الدولية بالبرلمان التركي، هذا الأسبوع، لاستئناف مناقشة بروتوكول التصديق الخاص بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

ورغم أن عملية النظر في المسألة السويدية في الجمعية الوطنية الكبرى بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر، إلا أن المناقشة تؤجل بشكل دوري، ما يثير تكهنات بعملية مساومة جارية بين تركيا والولايات المتحدة.

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