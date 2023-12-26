دول البلطيق السوفيتية السابقة لا تفوّت فرصة لمعاداة روسيا. حول ذلك، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

إستونيا مستعدة لتسليم اللاجئين الأوكرانيين الخاضعين للتعبئة إلى بلادهم. صرح بذلك وزير الداخلية لوري لانيميتس.

كانت إستونيا أول دولة تعلن رسميًا عن نيتها إعادة المواطنين المكلفين بالخدمة العسكرية إلى أوكرانيا. بينما أعلنت عدة دول في وقت سابق أنها لن تعيد المطلوبين. ومن بينها بولندا وجمهورية التشيك والنمسا والمجر وألمانيا.

لقد توجّه أكثر من 8 آلاف رجل من أوكرانيا، في سن التعبئة، إلى إستونيا طلبًا للحماية. وبحسب وزارة الداخلية الإستونية، أعلن 72500 ألف أوكراني وصلوا عن نيتهم ​​البقاء في البلاد. وبذلك تكون إستونيا، قد استقبلت أكبر نسبة من المهاجرين الأوكرانيين (5.4% من السكان) مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.

حول ذلك، تحدثنا مع نائب مدير معهد بلدان رابطة الدول المستقلة، فلاديمير جاريخين، فقال:

لم تترك إستونيا أي موارد لنفسها، باستثناء واحد، يحاولون استغلاله باستمرار هو الاستعداد للوقوف ضد روسيا في أي مناسبة. وبالتالي الحصول على المكافآت مقابل ذلك. وهكذا، فقد دمروا بأيديهم كل ما كان يفيد إستونيا.

أود بصراحة لو أفهم كيف سيفعلون ذلك (ترحيل الأوكرانيين). وأخشى أن القدرة القتالية للشرطة الإستونية لن تكون كافية للتعامل مع الشباب الأوكرانيين كثيري العدد إلى حد ما.

هل ستنضم أي دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى تسليم المكلفين الأوكرانيين؟

أظن أن لاتفيا يمكنها الانضمام إلى هذا. ومن المستبعد أن يكون البولنديون في حاجة إلى العمالة. سوف ترفض ليتوانيا أيضًا، فلا يزال لديها مصدر دخل من الزراعة المتطورة.

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