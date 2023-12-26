بحسب خبير عسكري كبير، روسيا هي من يقرر متى يلفظ الجيش الأوكراني أنفاسه الأخيرة. حول ذلك، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي":

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الجيش الأوكراني يشكو من الإنهاك، وأنه "لا يمكنه الفوز في الحرب من خلال التحفيز وحده"، فلم يبق لديه سوى القليل: لا قذائف، ولا عتاد. لذا، فإن الهجمات المخطط لها غير كافية. وقد أمسك الجيش الروسي بزمام المبادرة في معظم خط التماس.

وفي الوقت نفسه، وصف الأستاذ والباحث السياسي في جامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، الجيش الأوكراني بالـ "محكوم عليه بالفشل". فبحسبه، لن يكون لدى القوات المسلحة الأوكرانية ما يكفي من الأفراد والعتاد لصد هجوم القوات المسلحة الروسية.

ووفقا للمحلل الأمريكي، فإن مشاكل أوكرانيا الداخلية المرتبطة بعدم القدرة على تجديد قواتها تجعل مساعدة واشنطن لكييف عديمة الجدوى.

حول ذلك، التقت "أرغومينتي إي فاكتي" المراقب العسكري العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين، فقال:

تعكس مثل هذه التصريحات الصراعات الداخلية في الولايات المتحدة. يريد جزء من المجتمع الأمريكي أن توقف الولايات المتحدة الحرب وتغادر أوكرانيا بأمان، وأن تؤطر رحيلها بطريقة غير مهينة لأمريكا.

هل القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل محكوم عليها بالفشل؟

نعم، إنها ضعيفة للغاية، محبطة، ومحكوم عليها بالفشل. الشتاء، البرد، الطرق الموحلة غير السالكة، لا يوجد ما يكفي من القذائف والذخيرة والضروريات، لا يجري إجلاء الجرحى، ولا دفن الجثث... كل هذا يحبط معنويات القوات.

أي ضخ مالي وإمدادات لن يغير الوضع. أما بالنسبة لتوقيت الانهيار النهائي للقوات المسلحة الأوكرانية، فإن الكثير يعتمد علينا: هل نحن مستعدون لشن هجوم حاسم؟ إن مصير الجيش الأوكراني لم يعد الآن في أيدي أصحاب أوكرانيا، بل في أيدي روسيا. تعتمد المدة التي ستستمر فيها القوات المسلحة الأوكرانية في البقاء على خطط القوات المسلحة الروسية الهجومية.

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