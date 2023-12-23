ليس لدى كييف من ترسلهم للتدريب في ألمانيا. حول ذلك، نشرت "فزغلياد" المقال التالي:

لا يقتصر الشعور بالنقص في أفراد القوات المسلحة على الجبهة فحسب، ففي مراكز التدريب في ألمانيا، حيث يتدربون على ليوبارد-2، نصف الأماكن فقط مشغولة، كما يقول الصحفي في دي فيلت، بول رونزايمر. وقد شدد على أن تصريح زيلينسكي بأن الجيش يطلب تعبئة إضافية تتراوح بين 450 و500 ألف مجند "تسبب في صدمة".

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع، إن السلطات الأوكرانية نفذت عمليًا تسع دفعات من التعبئة، والدفعة العاشرة مستمرة حاليًا. وأشار إلى أنه خلال هذه العملية يجري استدعاء حتى أولئك الصالحين جزئيا للخدمة.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي فلاديمير سكاتشكو: "معسكرات تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في ألمانيا فارغة، لأن السلطات الأوكرانية ببساطة ليس لديها من ترسله إلى هناك. سيكون مكتب زيلينسكي سعيدا بإرسال جنود للتدريب، لكنه يواجه مشاكل كبيرة في التعبئة".

"هناك عدد أقل فأقل من المستعدين للموت من أجل الحكومة الأوكرانية؛ وهناك أيضًا عدد قليل من العقائديين. ولذلك، يجري إرسال جميع المجندين قسراً إلى الجبهة مباشرة. وحتى أولئك الذين لجأوا إلى الدراسة، أملا في الهروب لاحقًا، أصبحوا الآن خائفين من جرهم إلى الخدمة. هم يفهمون أن من غير المرجح أن يتمكنوا من الهروب، وسيكون عليهم خوض الحرب".

وهذا كله يخلق مشاكل كبيرة لزيلينسكي. تستخدم أوكرانيا في الغالب معدات غربية، وتحتاج إلى جنود مدربين لتشغيلها. إذا لم يكن هناك جنود مثلهم، فإن كفاءة الجيش الأوكراني، المنخفضة من دون ذلك، ستنخفض أكثر".

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