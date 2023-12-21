أمريكا لا تفعل شيئا إزاء التحديات الإيرانية!

أمريكا تكتفي بشجب الاعتداءات المباشرة على قواعدها في الشرق الأوسط، فهل أصبحت أعجز من أن ترد؟ جون بولتون، مستشار الأمن القومي لترامب سابقا يناقش الموضوع في واشنطن بوست.

تراكمت الهجمات على أهداف عسكرية ومدنية أمريكية في سوريا والعراق أكثر من 100 مرة. وكان آخرها صاروخا على السفارة الأمريكية في بغداد للمرة الأولى منذ أكثر من عام، كما سقط 66 ضحية. أما الحوثيون فقد شنوا هجمات عدة على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر.

ويبدو أن إيران لم تصمت على ما يحدث في غزة، حيث صرّح وزير الخارجية الإيراني صراحة لنيويورك تايمز: إذا واصلت الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل وساعدت في إدارة الهجمات العسكرية ضد المدنيين في فلسطين فيجب عليها أن تواجه عواقبها.

تفشل إدارة بايدن في خلق أدنى حالة من حالات الردع. وهي غير قادرة على التفكير بشكل استراتيجي بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة مما يثير استياء الحلفاء والأصدقاء معا.

ونجح الحوثيون في إعاقة حركة السفن التجارية في البحر الأحمربسبب تنفيذ وعودهم بشن هجمات على السفن المعادية العابرة. وارتفعت أسعار التأمين البحري وحولت العديد من شركات الشحن البحري مسارها. وهذا سيضاعف تكاليف النقل وسيسبب التأخير في سلاسل التوريد ويرفع أسعار النفط.

كل ما فعلته الولايات المتحدة هو تشكيل قوة متعددة الجنسيات لمرافقة حركة المرور التجارية، ولكن هذا الإجراء دفاعي بحت وغير رادع. وحتى لو فرضت الإدارة عقوبات على الحوثيين أو طالبتهم بوقف الهجمات فلن يستجيبوا.

إيران لا تريد أمريكا في الشرق الأوسط. ومن الواضح لها الآن أننا نتراجع حضاريا. واعتمادنا على الخطابة بدل الأداء يجعل الوقت ينفذ منا لصالح الخصوم.

المصدر: واشنطن بوست

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