تروّج واشنطن لفكرة أن إسرائيل لا تستهدف المدنيين في غزة، خلاف روسيا في أوكرانيا التي تتصرف مثل حماس. حول ذلك، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

تحاول إدارة بايدن تسويغ مقتل المدنيين في قطاع غزة. هذه المرة، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن واشنطن ترى فرقا بين مقتل المدنيين بسبب الضربات الإسرائيلية في غزة، وأثناء الصراع في أوكرانيا.

وبرأيه، فإن إسرائيل لا تريد قتل المدنيين في غزة ولا تضع ذلك هدفاً لنفسها، بينما روسيا تحدد "هذا الهدف على وجه التحديد". وقال إن هذا يشبه تكتيكات حماس.

وقد أشارت روسيا مرارًا إلى أنها تهاجم أهدافًا عسكرية حصرا. وفي الوقت نفسه، أشار المسؤولون الروس إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تنشر باستمرار معداتها العسكرية بجوار الأهداف المدنية. في كثير من الأحيان تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بتجهيز مواقعها أو ثكناتها في المدارس أو رياض الأطفال. هناك حالات معروفة قام فيها الجيش الأوكراني بنقل الأسلحة في سيارات الإسعاف.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، خلال عام ونصف من الصراع في أوكرانيا، قُتل ما يقرب من 9500 مدني، وأصيب 17 ألف آخرين. بينما في قطاع غزة، خلال شهرين من القتال، قُتل 17 ألف (حاليا حوالي 20 ألفا) شخص وجُرح أكثر من 44 ألفاً.

وقد أشار الباحث البارز في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بوريس دولغوف، إلى أن "الإدارة الأمريكية تحاول، منذ فترة طويلة، مساواة روسيا بحماس". وأضاف، لـ"أرغومينتي إي فاكتي": "هذا ضروري لهم، من بين أمور أخرى، للحصول على المساعدة من الكونغرس لأوكرانيا. يربط البيت الأبيض مشروع قانون المساعدة العسكرية لكييف بتمويل إسرائيل وتايوان، مشيرًا إلى تشابه روسيا وحماس في أساليبهما. وعليه، فلا بد من إقناع الجمهور الأميركي بأنهما يتصرفان بالطريقة نفسها. وهذا ما يحاولون القيام به في الولايات المتحدة".

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